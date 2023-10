Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.10.23 | Überblick

Nahost-Gipfel in Kairo berät über Gaza-Krieg

KAIRO: Zwei Wochen nach Beginn des Gaza-Kriegs treffen sich am Samstag in Kairo auf Einladung Ägyptens zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Nahostregion sowie Vertreter der UN und westlicher Staaten (ab 9.00 Uhr MESZ). Es gehe dort darum, wie man nach dem Großangriff der Hamas auf Israel und der Abriegelung des Gazastreifens «einen Flächenbrand verhindern kann, wie man die zivile Katastrophe abwenden kann», sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Israel ist nicht dabei. Ein Sprecher des dortigen Außenministeriums sagte, man sei nicht eingeladen und werde auch nicht teilnehmen.

Merz und Söder werden beim Deutschlandtag der Jungen Union erwartet

BRAUNSCHWEIG: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder werden am Samstag (9.00 Uhr) bei der Fortsetzung des Deutschlandtags der Jungen Union in Braunschweig erwartet. Zudem soll Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland, eine Rede halten. Nach Angaben einer Sprecherin geht es beim Deutschlandtag unter anderem um Migration, Asyl und Wirtschaft in Europa. Am Abschlusstag am Sonntag wird etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet.

Kemmerich will für FDP Thüringer Spitzenkandidat werden

FRIEDRICHRODA: Thüringens früherer Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich will erneut als Spitzenkandidat der FDP zur Landtagswahl 2024 antreten. Ein Landesparteitag soll darüber am Samstag (Beginn 10.00 Uhr) in Friedrichroda (Landkreis Gotha) abstimmen. Einen Listen-Parteitag der Thüringer FDP soll es aber erst kommendes Jahr geben, wie ein Sprecher sagte.

Bundesliga: Bayern in Mainz, Leverkusen in Wolfsburg

BERLIN: Fußball-Rekordmeister FC Bayern tritt im Samstagabendspiel des achten Bundesliga-Spieltags (18.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 an. Die Münchner von Trainer Thomas Tuchel spielen noch ohne Manuel Neuer, das Comeback des lange verletzten Nationaltorwarts ist um mindestens eine Woche verschoben. Tabellenführer können die Münchner mit einem Sieg nur werden, wenn die Konkurrenten zuvor patzen. Spitzenreiter Bayer Leverkusen spielt am Nachmittag beim VfL Wolfsburg, der Tabellenzweite VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin (beide 15.30 Uhr/Sky).

Formel 1 fährt Sprintrennen in Texas

AUSTIN: Die Formel 1 bringt sich für ihren Grand Prix in Texas mit einem Sprinttag am Samstag in Fahrt. Zunächst ermitteln die Piloten um Weltmeister Max Verstappen in Austin in einer Qualifikation (19.30 Uhr) die Startaufstellung, ehe in der deutschen Nacht zum Sonntag (ab 0.00 Uhr) der Sieger des fünften Sprintrennens in diesem Jahr ermittelt wird.

«Fortuna für alle» startet: Erstes Kostenlos-Spiel in Düsseldorf

DÜSSELDORF: Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf richtet am Samstag sein erstes Umsonst-Spiel des Projekts «Fortuna für alle» aus. Zum Spitzenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) dürfen die Fans erstmals kostenlos ins Düsseldorfer Stadion, das mit 52.000 Zuschauern komplett voll sein wird. Es gab 86.000 Anfragen, die Tickets wurden verlost. Finanziert wird das Ganze über Sponsoren.