Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.10.23 | Überblick

Baerbock zu Krisengesprächen in Ägypten

KAIRO: Außenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Samstag (12.00 Uhr) in Ägypten ihre Krisengespräche nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel fort. Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt wollte sich die Grünen-Politikerin gegen Mittag in der Hauptstadt Kairo mit Ägyptens Außenminister Samih Schukri treffen. Weitere Programmpunkte waren zunächst nicht bekannt.

Parlamentswahl in Neuseeland: Konservative wollen zurück an die Macht

WELLINGTON: In Neuseeland entscheiden an diesem Samstag rund 3,8 Millionen Wahlberechtigte darüber, wer künftig ihr Land regiert. Umfragen zufolge könnte die konservative National Party mit ihrem Spitzenkandidaten Christopher Luxon (53) nach sechs Jahren zurück an die Macht kommen. Derzeit ist Labour-Chef Chris Hipkins (45) Regierungschef. Er hatte das Amt im Januar nach Jacinda Arderns Rücktritt übernommen. Politische Beobachter erwarten ein enges Rennen - wahrscheinliche Königsmacher werden kleinere Parteien sein, darunter die populistische New Zealand First.

«Voice»-Referendum in Australien über mehr Mitsprache für Indigene

SYDNEY: Australien stimmt am Samstag in einer historischen Volksbefragung über ein größeres politisches Mitspracherecht für die indigene Bevölkerung ab. Beim sogenannten «Voice»-Referendum geht es darum, ob die Ureinwohner künftig ein in der Verfassung verankertes Mitspracherecht im Parlament bekommen sollen. Konkret würde bei einer Annahme des Vorschlags ein von ihnen gewähltes Gremium das Parlament in Fragen beraten, die die Aborigines direkt betreffen.

Feuerkranz-Sonnenfinsternis in Nord-, Süd- und Mittelamerika zu sehen

WASHINGTON: Millionen Menschen in Teilen von Nord-, Süd- und Mittelamerika können am Samstag eine seltene Feuerkranz-Sonnenfinsternis bewundern. Dabei schiebt sich der Mond vor die Sonne, der äußere Rand unseres Heimatsterns bleibt aber sichtbar. Am ausgeprägtesten werde diese - auch ringförmig genannte - Sonnenfinsternis vor allem in Teilen der US-Bundesstaaten Oregon, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico und Texas sowie in Teilen von Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien sein, teilte die US-Raumfahrtagentur Nasa vorab mit.

Länderspiel-Premiere von Bundestrainer Nagelsmann in USA

HARTFORD: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag (21.00 Uhr) in Hartford gegen Gastgeber USA ihr erstes Länderspiel mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der 36-Jährige soll die DFB-Auswahl als Nachfolger von Hansi Flick, von dem sich der Deutsche Fußball-Bund im vergangenen Monat nach der 1:4-Heimniederlage gegen Japan getrennt hatte, zu einer erfolgreichen Heim-Europameisterschaft 2024 führen.

Ironman-WM: Haug hofft auf Hawaii-Triumph

KAILUA-KONA: Anne Haug tritt an diesem Samstag als eine der Topfavoritinnen beim ersten reinen Frauen-Rennen der Ironman-WM an. Die 40 Jahre alte Profi-Triathletin gewann auf Hawaii bereits 2019. Bei den vergangenen vier Weltmeisterschaften über die Distanz von 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen schaffte es Haug insgesamt viermal auf das Podest.