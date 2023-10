Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.10.23 | Überblick

Pommes-frites-Weltmeisterschaft startet in Nordfrankreich

ARRAS: Knusprig, heiß und fettig - im nordfranzösischen Arras startet an diesem Samstag die nach Angaben der Stadt erste Pommes-frites-Weltmeisterschaft. Auf dem großen Platz der historischen Stadt unweit der belgischen Grenze dreht sich alles um Pommes und Kartoffeln, wie das Tourismusbüro ankündigte. Neben zahlreichen Vorführungen und Frittenbuden gibt es einen Wettbewerb in vier Kategorien: Authentische Fritten, kreative Fritten, Amateur-Fritten sowie die Fritten-Soße des Jahres.

Neuer Tabellenführer möglich: Dortmund empfängt Union

BERLIN: Zumindest für eine Nacht könnte Bayer Leverkusen an diesem Samstag von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verdrängt werden. Die Werkself empfängt erst am Sonntag zum Rhein-Derby den 1. FC Köln, einen Tag vorher treten unter anderem Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart an, die mit Siegen an den Leverkusenern vorbeiziehen könnten. Der BVB spielt am Samstag (15.30 Uhr) gegen den kriselnden 1. FC Union Berlin. Ebenfalls zuhause tritt zur gleichen Zeit der VfB an, Gegner ist der VfL Wolfsburg.

Erste Formel-1-Titelchance für Verstappen in Katar

DOHA: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bietet sich im Sprintrennen beim Großen Preis von Katar die erste Chance zur erfolgreichen Titelverteidigung. Der 26-jährige Niederländer tritt am Samstag (19.30 Uhr/Sky) im Rennen über 100 Kilometer in seinem Red Bull als Favorit an und muss lediglich drei Punkte einfahren, um vorzeitig zum dritten Mal nacheinander Champion zu werden. Ein sechster Platz würde ihm dabei ebenso reichen wie ein schlechtes Ergebnis seines Teamkollegen Sergio Pérez.