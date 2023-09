Das bringt der Samstag

Slowakei wählt ein neues Parlament

BRATISLAVA: Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte sind an diesem Samstag in der Slowakei zu einer vorgezogenen Wahl des Parlaments in Bratislava aufgerufen. Das EU- und Nato-Land ist einer der engagiertesten politischen und militärischen Unterstützer des von Russland angegriffenen Nachbarlands Ukraine. Doch in der Bevölkerung ist die Militärhilfe umstritten. Sollte die linksnationale Partei «Richtung - Slowakische Sozialdemokratie» (Smer-SSD) des ehemaligen Langzeit-Regierungschefs Robert Fico an die Macht zurückkommen, will sie die Waffenlieferungen stoppen und die Ukraine nur noch mit zivilen Gütern unterstützen.

Sandra Hüller bekommt Preis des Hamburger Filmfestes

HAMBURG: Die Schauspielerin Sandra Hüller (45) gilt als Ausnahmetalent. Allein für ihre Rolle in der Tragikomödie «Toni Erdmann» erhielt sie mehrere Filmpreise. Nun wird Hüller auch auf dem Filmfest Hamburg ausgezeichnet. Die in Thüringen geborene Schauspielerin bekommt an diesem Samstag (19.30 Uhr) vor der Deutschlandpremiere des preisgekrönten Krimidramas «Anatomie eines Falls» mit ihr in der Hauptrolle den Douglas-Sirk-Preis überreicht. Damit ist sie erst die zweite deutsche Schauspielerin nach Nina Hoss, die damit geehrt wird.

Leipzig fordert Bayern - Köln hofft auf Befreiungsschlag

BERLIN: Am 6. Spieltag kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Topspiel zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München. Die Leipziger könnten mit einem Sieg am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) am Tabellenführer vorbeiziehen. Die Münchner wollen ihre Spitzenposition auch gegenüber dem punktgleichen Verfolger Bayer Leverkusen verteidigen, der bereits am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) beim noch sieglosen Schlusslicht FSV Mainz 05 gefordert ist.