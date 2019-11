Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.19

Vor 30 Jahren fiel die Mauer - Deutschland feiert und erinnert sich

BERLIN (dpa) - Deutschland feiert den Fall der Mauer vor 30 Jahren und erinnert an die friedliche Revolution. In Berlin werden zu einer zentralen Veranstaltung in der Mauer-Gedenkstätte am Samstag (10.30 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Am Abend wird Steinmeier am Brandenburger Tor bei einer großen Bühnenshow zu den Menschen sprechen. Bei Gedenkveranstaltungen ab dem Abend entlang der früheren innerdeutschen Grenze von Bayern bis Schleswig-Holstein wollen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport auf den Mauerfall und die drei Jahrzehnte danach zurückblicken. Die Gesprächsrunden werden live im Fernsehen übertragen.

Nominierungen für den Europäischen Filmpreis werden bekanntgegeben

SEVILLA/BERLIN (dpa) - Beim Filmfestival in Sevilla werden Samstag (12.00 Uhr) die Nominierungen für den 32. Europäischen Filmpreis bekanntgegeben. In die Vorauswahl haben es der Berlinale-Gewinner «Synonymes», der Film über Kindesmissbrauch, «Gelobt sei Gott» von François Ozon, die Musikkomödie «Yesterday» von Danny Boyle sowie deutsche Werke wie «Systemsprenger» und «Gundermann» geschafft. Gekürt werden nicht nur die Kandidaten für den besten europäischen Spielfilm, sondern auch beste Darsteller, Regie und bestes Drehbuch. Die Filmpreis-Gala ist am 7. Dezember in Berlin. Der Europäische Filmpreis wird abwechselnd in Berlin und einer anderen Stadt in Europa verliehen.

Deutscher Theaterpreis wird in Kassel verliehen

KASSEL (dpa) - Der Deutsche Theaterpreis «Der Faust 2019» wird am Samstag (20.00 Uhr) in Kassel verliehen. Die undotierte Auszeichnung wird für herausragende künstlerische Leistungen vergeben. Zwei Preisträger stehen vorab fest: Der Regisseur, Schauspieler und Theaterleiter Roberto Ciulli (85) aus Mülheim an der Ruhr wird für sein Lebenswerk geehrt. Der Perspektivpreis geht an das Tanz-Netzwerk «Explore Dance», eine Initiative von drei Gruppen aus Hamburg, Potsdam und München. Nominiert sind 24 Künstler aus ganz Deutschland in acht Kategorien.

Bundesliga-Samstag im Zeichen des deutschen Klassikers in München

BERLIN (dpa) - Im Mittelpunkt des Fußball-Samstags in der Bundesliga steht der deutsche Klassiker zwischen Meister FC Bayern München und dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Die Münchner empfangen am elften Spieltag im Spitzenspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) den Rivalen aus dem Westen und könnten mit einem Sieg im zweiten Spiel unter Interimstrainer Hansi Flick am BVB vorbeiziehen. Zuvor treffen im Ost-Duell Hertha BSC und RB Leipzig aufeinander, der FC Schalke 04 empfängt Fortuna Düsseldorf. Aufsteiger Union Berlin muss beim FSV Mainz 05 antreten, der SC Paderborn empfängt den FC Augsburg.

DFB-Frauen bestreiten letztes Länderspiel des Jahres in Wembley

LONDON (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen trifft in ihrem letzten Länderspiel des Jahres am Samstag (18.30 Uhr/Eurosport) im Wembley-Stadion auf England. Zu dem Freundschaftsspiel werden 90 000 Zuschauer erwartet, die zweitgrößte Kulisse bei einem Frauen-Länderspiel nach dem WM-Finale 1999. Abgesehen von den verletzt zu Hause gebliebenen Almuth Schult, Svenja Huth (beide VfL Wolfsburg), Giulia Gwinn (FC Bayern München) und Johanna Elsig (1. FFC Turbine Potsdam) stehen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg alle mitgereisten Spielerinnen zur Verfügung.