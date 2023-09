Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.09.23 | Überblick

Beginn der Protestwelle im Iran jährt sich

TEHERAN: Im Iran gedenken Menschen an diesem Samstag des Todes der Kurdin und Protestikone Jina Mahsa Amini. Die junge Frau war vor einem Jahr wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung von den berüchtigten Sittenwächtern des Landes gewaltsam festgenommen worden; sie fiel ins Koma und starb am 16. September 2022. Ihr Tod löste eine landesweite Protestwelle aus.

Oktoberfest startet in München

MÜNCHEN: «Ozapft is», heißt es am Samstag wieder in München - das Oktoberfest beginnt. Um Punkt 12.00 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Bier anzapfen und damit das größte Volksfest der Welt eröffnen. Die erste frisch gezapfte Maß bekommt Ministerpräsident Markus Söder (CSU), sie gebührt traditionell dem bayerischen Regierungschef.

Harry und Meghan reisen ab - Invictus Games enden

DÜSSELDORF: Nach einer Woche gehen am Samstagabend die Invictus Games von Prinz Harry in Düsseldorf zu Ende. Bei der Abschlusszeremonie des Sportfestes für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten wollen unter anderem Harry und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist mit von der Partie.

Bundesliga: Dortmund in Freiburg unter Druck

BERLIN: Vizemeister Borussia Dortmund ist nach dem schwachen Saisonstart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg gefordert. Der BVB braucht einen Sieg, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Zur selben Zeit empfängt Pokalsieger RB Leipzig den FC Augsburg, Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin spielt beim VfL Wolfsburg. Der VfB Stuttgart ist beim FSV Mainz 05 gefordert, die TSG Hoffenheim beim 1. FC Köln. Im Spiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) empfängt der VfL Bochum die Eintracht aus Frankfurt.

Deutsches Tennis-Team kämpft im Davis Cup gegen den Abstieg

MOSTAR: Ohne den verletzten Spitzenspieler Alexander Zverev kämpfen die deutschen Tennis-Herren an diesem Wochenende in Bosnien-Herzegowina gegen den Abstieg aus der Davis-Cup-Weltgruppe. Im Eröffnungseinzel am Samstag (12.00 Uhr/ServusTV) in Mostar steht Daniel Altmaier dem Außenseiter Nerman Fatic gegenüber. Danach spielen Yannick Hanfmann und die bosnische Nummer eins Damir Dzumhur gegeneinander. Die Entscheidung fällt dann am zweiten Tag, wenn das Doppel und noch maximal zwei weitere Einzel anstehen.

Kampf um Singapur-Pole: Schwere Aufgabe für Dominator Verstappen

SINGAPUR: Max Verstappen muss sich auf einen schweren Kampf um die Pole Position an diesem Samstag (15.00 Uhr/Sky) für den Großen Preis von Singapur einstellen. Nach den Eindrücken vom Training am Freitag auf dem Marina Bay Street Circuit liegen gleich mehrere Teams nah beieinander. Der Formel-1-Spitzenreiter selbst hatte mit seinem Red Bull zu kämpfen und hatte teilweise einen deutlichen Rückstand.