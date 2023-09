Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.23 | Überblick

G20-Gipfel in Neu Delhi beginnt

NEU DELHI: Die Staats- und Regierungschefs führender Industrie- und Schwellenländer kommen am Samstag zum G20-Gipfel in Indien zusammen. Das zweitägige Treffen in der Hauptstadt Neu Delhi wird überschattet vom Krieg in der Ukraine. Wegen Streits über eine klare Verurteilung des russischen Angriffskriegs ist es völlig offen, ob die Staaten sich wie üblich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Der Westen steht in den Verhandlungen dem Vernehmen nach einer Allianz aus China und Russland gegenüber. Weitere wichtige Themen sind der Klimaschutz und eine Reform der Weltbank. Indiens Premierminister Narendra Modi als Gastgeber will die Rolle des globalen Südens stärken, so könnte die Afrikanische Union in die G20 aufgenommen werden.

Berliner CDU wählt ihre Parteispitze neu

BERLIN: Die Berliner CDU wählt auf einem Parteitag am Samstag (ab 10.00 Uhr) ihren Landesvorstand neu. Parteichef Kai Wegner (50), der seit April Berlins Regierender Bürgermeister ist, kandidiert erneut. Seine Wiederwahl gilt als sicher. Neue Generalsekretärin soll auf Vorschlag Wegners die Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein (39) werden. Im Falle ihrer Wahl würde sie Stefan Evers ablösen, der seit 2016 amtierte und nun Finanzsenator im schwarz-roten Berliner Senat ist. Der Politiker soll einer der vier stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden werden. Wegner ist seit Mai 2019 CDU-Chef in Berlin. Bei der Wiederholungswahl im Februar dieses Jahres führte er die CDU nach langen Jahren in der Opposition wieder an die Macht.

CDU und AfD beginnen heiße Phase des Landtagswahlkampfs in Hessen

FRANKFURT/GELNHAUSEN: Die regierende CDU in Hessen will an diesem Samstag in Frankfurt die heiße Phase ihres Landtagswahlkampfs einläuten. Es sprechen Ministerpräsident Boris Rhein und Bundesparteichef Friedrich Merz (11.30 Uhr) zu den Parteimitgliedern. Am Nachmittag (16.00 Uhr) stimmt sich die AfD in Gelnhausen auf den Wahlkampfendspurt ein. Dort sollen unter anderem die beiden Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sprechen. Ein Bündnis aus mehreren AfD-Gegnern will vor der Halle (14.30 Uhr) gegen die AfD demonstrieren. Die Landtagswahl ist am 8. Oktober. Derzeit wird Hessen von einer schwarz-grünen Koalition regiert.

Prinz Harry und Bundesminister Pistorius in Düsseldorf erwartet

DÜSSELDORF: Der britische Prinz Harry und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) werden zur Eröffnung der Invictus Games am Samstag in Düsseldorf erwartet. Der Sohn von König Charles III. hat das internationale Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten vor Jahren ins Leben gerufen. Düsseldorf ist der erste Austragungsort in Deutschland. Prinz Harry will an den Folgetagen die Spiele verfolgen. Im Laufe der kommenden Woche wird auch seine Frau Meghan nach Düsseldorf kommen. Prinz Harry und der Bundesminister tragen sich am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt Düsseldorf ein. Beide nehmen dann am frühen Abend (18.00 Uhr) an der etwa zweistündigen Eröffnungsshow in der Merkur Spiel-Arena teil.

Demonstrationen und Aktionen gegen die IAA am Wochenende erwartet

MÜNCHEN: In München wird am Wochenende ein Schwerpunkt der Demonstrationen und Aktionen gegen die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility erwartet. Am Sonntag beginnt ab 11.00 Uhr eine Demonstration unter dem Motto «#blockIAA», zu der ein Bündnis verschiedener IAA-kritischer Organisationen aufgerufen hat. Parallel ist eine Fahrraddemonstration geplant, zu der unter anderem der BUND Naturschutz aufruft. Zudem werden verschiedene unangekündigte Aktionen erwartet.

Filmfestspiele Venedig enden mit Preisverleihung

VENEDIG: Die Filmfestspiele Venedig enden am Samstag mit der Preisverleihung (ab 19.00 Uhr). Eine Jury unter dem Vorsitz von US-Regisseur Damien Chazelle («La La Land») entscheidet darüber, welcher der 23 Wettbewerbsfilme den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, gewinnt. In der Jury sitzt auch die US-amerikanische Dokumentarfilmregisseurin und -produzentin Laura Poitras. Sie hatte vergangenes Jahr für ihren Film «All the Beauty and the Bloodshed» über die Fotografin Nan Goldin den Goldenen Löwen gewonnen. Poitras war seit 1949 erst die siebte Frau, der das gelang.

Fußball-Nationalteam startet gegen Japan in EM-Saison

WOLFSBURG: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will zum Start in die EM-Saison mit einem Erfolg am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan für einen Stimmungsumschwung im Land sorgen. Für Bundestrainer Hansi Flick geht es mit der DFB-Auswahl nach zuletzt vier sieglosen Partien darum, in den Partien gegen Wolfsburg und am kommenden Dienstag in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich seine Position mit guten Auftritten wieder zu festigen und verlorenes Vertrauen bei den Fans zurückzugewinnen.

Tennis-Stars Gauff und Sabalenka spielen bei US Open um Titel

NEW YORK: Der amerikanische Publikumsliebling Coco Gauff und die Belarussin Aryna Sabalenka spielen am Samstag um 22.00 Uhr (MESZ) im Endspiel der US Open um den Titel. Beide Tennis-Stars haben die Chance auf ihren ersten Triumph beim Grand-Slam-Turnier in New York. Die 25 Jahre alte Sabalenka hat in dieser Saison bereits die Australian Open gewonnen und wird nach den US Open die neue Nummer eins der Weltrangliste. Für die sechs Jahre jüngere Gauff ist es nach dem verlorenen French-Open-Finale 2022 das zweite Grand-Slam-Endspiel. Sie geht als leichte Außenseiterin in die Partie. Von den bisherigen fünf Duellen gewann Gauff aber drei.