Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.23 | Überblick

Papst setzt Mongolei-Reise fort und trifft Politiker und Geistliche

ULAN BATOR: Nach seiner Ankunft in der Mongolei und einem ersten Tag ohne Termine setzt Papst Franziskus am Samstag seinen Besuch mit mehreren Veranstaltungen und Begegnungen fort. Auf dem Süchbaatar-Platz im Zentrum der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator wird das Oberhaupt der katholischen Kirche am Morgen (9.00 Uhr Ortszeit/3.00 Uhr MESZ) bei der offiziellen Willkommenszeremonie begrüßt. Die Anwesenheit des 86-Jährigen in dem ostasiatischen Land wurde von der kleinen katholischen Gemeinde mit Spannung erwartet - er besucht als erster Papst die Mongolei.

Ferrari-Heimspiel in Monza: Formel-1-Kampf um Pole Position

MONZA: Weltmeister Max Verstappen und seine Rivalen kämpfen am Samstag (16.00 Uhr/Sky) um die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Monza. Der niederländische Red-Bull-Pilot konnte sich zuletzt 2021 den besten Startplatz zum Grand Prix von Italien sichern. Im vergangenen Jahr raste Charles Leclerc im Ferrari beim Heimspiel der Scuderia auf die Pole. Das Rennen auf dem 5,793 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs gewann dann aber Verstappen. Die italienischen Fans hoffen auf ein erfolgreiches Abschneiden von Ferrari, das in dieser Saison nur auf Rang vier in der Konstrukteurswertung liegt.

Bundesliga-Samstag: Bayern in Gladbach, Bremen ohne Füllkrug

BERLIN: Im Klassiker der Fußball-Bundesliga will der FC Bayern am Samstag mit einem Sieg gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach seine makellose Startserie in die Saison fortsetzen. Die Münchner konnten allerdings keines der vergangenen fünf Pflichtspiele gegen die Mannschaft vom Niederrhein gewinnen. Im Abendspiel um 18.30 Uhr (Sky) will das Team um Star-Neuzugang Harry Kane einen neuen Versuch unternehmen.