Das bringt der Samstag

26.08.23

Präsidentenwahl in Gabun: Amtsinhaber Bongo will dritte Amtszeit

LIBREVILLE: Gabuns Präsident Ali Bongo Ondimba bewirbt sich an diesem Samstag um eine dritte Amtszeit - und will damit die bereits mehr als 50 Jahre währende Herrschaft seiner Familie in dem westafrikanischen Land fortsetzen. Eine zunächst aussichtsreiche Koalition mehrerer Oppositionsparteien dürfte nach einer Änderung der Wahlzettel in letzter Minute kaum Chancen haben. Die Opposition sprach von Wahlmanipulation. Dem ehemaligen Bildungsminister Albert Ondo Ossa, der als parteiloser Kandidat für das Oppositionsbündnis antritt, werden daher nur geringe Chancen eingeräumt.

NRW-SPD wählt neue Spitze: Tandem aus Land und Bund kandidiert

MÜNSTER: Die nordrhein-westfälische SPD wählt am Samstag bei einem Landesparteitag in Münster (ab 10.00 Uhr) einen neuen Landesvorstand. Erstmals in der Geschichte des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands soll eine Doppelspitze gekürt werden. Als einzige Bewerber haben bislang der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Achim Post (64), und die Duisburger Landtagsabgeordnete Sarah Philipp (40), ihre Kandidaturen erklärt. Für die Wahl eines Tandems müssen die insgesamt 486 stimmberechtigten Delegierten und Landesvorstandsmitglieder zuvor eine Satzungsänderung verabschieden, die auf Bundesebene bereits 2019 beschlossen worden war. Die Parteispitze hält die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für sicher.

«Größte Suche nach Nessie seit Jahrzehnten» beginnt am Loch Ness

DRUMNADROCHIT: Bisher gibt es keinen Beweis für die Existenz eines Seeungeheuers im Loch Ness - aber auch keinen dagegen. Am Samstag startet an dem weltberühmten See in Schottland nach Angaben der Veranstalter die größte Suche nach Nessie seit Jahrzehnten. Zwei Tage lang suchen Freiwillige, Wissenschaftler und Nessie-Enthusiasten den Loch Ness ab. Dazu wollen sie Drohnen mit Wärmebildkameras einsetzen, unter der Wasseroberfläche soll ein Hydrophon, eine Art Unterwassermikrofon, akustische Signale aufzeichnen. Vom Ufer aus sollen Menschen aus aller Welt den See absuchen.

Rund 1000 Harry Potters sollen Weltrekord zum Buchjubiläum bringen

HAMBURG: Hamburg steht am Samstagnachmittag im Zeichen des berühmten Zauberlehrlings Harry Potter. Zum 25. Jubiläum des ersten Harry-Potter-Bandes in Deutschland soll auf dem Rathausmarkt (14.00 Uhr) nicht nur eine Szene aus dem Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» aufgeführt werden. Vor allem geht es darum, einen Weltrekord aufzustellen. Dazu müssen mehr als 997 Menschen als Harry Potter verkleidet vor dem Rathaus erscheinen. Einlass in die Weltrekordzone ist den Angaben zufolge ab 12.00 Uhr. Um 15.30 Uhr soll dann feststehen, ob der Weltrekord geknackt ist.

WM-Entscheidung im Zehnkampf und Frauen-Marathon

BUDAPEST: Im Zehnkampf fällt bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest an diesem Samstag die Entscheidung. Die abschließenden Läufe über 1500 Meter stehen ab 21.25 Uhr (ARD/Eurosport) auf dem Programm. Der Weltjahresbeste Leo Neugebauer zählt nach seinem fulminanten Start am Freitag zu den Titelkandidaten. Im Marathon der Frauen trägt die Olympia-Sechste Melat Kejeta die deutschen Hoffnungen auf die erste Medaille bei dieser WM. Insgesamt fallen am vorletzten WM-Tag acht Entscheidungen.

Borussia Dortmund fordert VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga

BERLIN: Vizemeister Borussia Dortmund ist im ersten Auswärtsspiel der Saison in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum gefordert. Der BVB von Trainer Edin Terzic will sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach dem mühsamen 1:0 gegen den 1. FC Köln in der Vorwoche steigern, genau wie die Bochumer, die zum Auftakt 0:5 beim VfB Stuttgart verloren hatten.