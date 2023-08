Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.08.23 | Überblick

Bundesregierung lädt Bürger zum Tag der offenen Tür ein

BERLIN: Die Bundesregierung lädt Bürgerinnen und Bürger an diesem Wochenende zum Tag der offenen Tür ein. «Kommen Sie mit uns ins Gespräch über die Themen, die Sie interessieren und die für uns alle wichtig sind», hieß es in einer Mitteilung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er wird am Sonntagnachmittag im Kanzleramt sein, um Fragen der Besucher in einem einstündigen Bühnentalk zu beantworten.

Dortmund mit neuem Titelanlauf - Top-Duell in Leverkusen

DORTMUND: Vizemeister Borussia Dortmund erwartet am ersten Bundesliga-Samstag der neuen Saison den 1. FC Köln. Der BVB will im Abendspiel (18.30 Uhr) den Frust über den im Mai verspielten Titel vertreiben. Zuvor steht das Duell zwischen den Titel-Geheimtipps Bayer Leverkusen und RB Leipzig an (15.30 Uhr). Der Europa-League-Halbfinalist aus Leverkusen hat sich gut verstärkt. Pokalsieger Leipzig setzt nach namhaften Abgängen auf ein verjüngtes Team und hatte zuletzt mit dem Supercup-Sieg bei den Bayern für Aufsehen gesorgt.

Basketballer treffen in Abu Dhabi auf Griechenland

ABU DHABI: Die deutschen Basketballer bestreiten ihr vorletztes Testspiel vor der Weltmeisterschaft. In Mitfavorit Griechenland wartet am Samstag (18.00 Uhr/Magentasport) in Abu Dhabi ein weiterer hochkarätiger Gegner. Die Griechen müssen aber auf ihren Starspieler Giannis Antetokounmpo verzichten. Im Vorjahr hatte Deutschland das Duell im Viertelfinale der EM für sich entschieden. Das Team um Kapitän Dennis Schröder will ein Jahr nach EM-Bronze auch bei der WM (25. August bis 10. September) eine Medaille gewinnen. Am Sonntag testet Deutschland ebenfalls in Abu Dhabi gegen WM-Topfavorit USA.

Vier Entscheidungen zum Auftakt der Leichtathletik-WM

BUDAPEST: Mit vier Titelentscheidungen beginnen an diesem Samstag in Budapest die 19. Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Die ersten Medaillen werden ab 8.50 Uhr (ZDF/Eurosport) im 20 Kilometer Gehen der Männer vergeben. Einziger deutscher Starter ist Christopher Linke. Der Potsdamer fungiert neben Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper als Kapitän des deutschen Teams, das von einigen prominenten Ausfällen geplagt wird.