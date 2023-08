Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.08.23 | Überblick

Sportler-Nahrung vom Kanzler? Scholz beim Mauerweglauf in Teltow

TELTOW: Olaf Scholz (SPD) joggt beim Mauerweglauf zwar nicht - am Samstag (11.30 Uhr) besucht der Bundeskanzler in Teltow südwestlich von Berlin aber eine Verpflegungsstation für die Läuferinnen und Läufer. Voraussichtlich wird er dem einen oder anderen Sportler Getränke und Essen reichen. Einige Hundert Teilnehmer werden laut Stadt erwartet. Der 100-Meilen-Mauerweglauf erinnert an den Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 und führt am ehemaligen Grenzstreifen entlang.

Filmfestival Locarno endet mit Preisverleihung

LOCARNO: Am Samstag endet das 76. Internationale Filmfestival Locarno. Die Gala zur Preisverleihung soll am Abend unter freiem Himmel auf der Piazza Grande des Urlaubsortes am Schweizer Ufer des Lago Maggiore stattfinden.

Kraftwerk geben einziges Deutschland-Konzert 2023 in Karlsruhe

KARLSRUHE: Die legendäre Elektropop-Band Kraftwerk spielt am Samstag (21.00 Uhr) ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr vor dem Karlsruher Schloss. 16.000 Tickets waren schnell ausverkauft.

Sechs Fußball-Erstligisten am Samstag im DFB-Pokal gefordert

BERLIN: Für sechs Fußball-Bundesligisten geht es am Samstag in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals darum, ein Aus und damit eine Blamage zu verhindern. Vizemeister Borussia Dortmund ist gegen den Regionalligisten TSV Schott Mainz (15.30 Uhr/Sky) gefordert. Auch der VfB Stuttgart gegen die TSG Balingen und Bayer Leverkusen gegen den FC Teutonia Ottensen gehen als Favoriten gegen die Viertligisten ins Spiel. Werder Bremen (FC Viktoria Köln) und der VfL Bochum (Arminia Bielefeld) bekommen es mit Drittliga-Gegnern zu tun. Der FSV Mainz 05 kämpft beim Zweitligisten SV Elversberg um den Einzug in die nächste Runde. Insgesamt werden am Samstag elf der insgesamt 32 Erstrundenpartien gespielt.

Wie 2022: FC Bayern und RB Leipzig spielen um Fußball-Supercup

MÜNCHEN: Eine Woche vor dem Start der Fußball-Bundesliga eröffnen der deutsche Meister FC Bayern München und DFB-Pokalsieger RB Leipzig mit dem Supercup die neue Saison. Es ist eine Neuauflage des Vorjahresendspiels. 2022 gewannen die Bayern in Leipzig mit 5:3. Es war die bislang torreichste Supercup-Partie. Die Bayern sind mit zehn Erfolgen auch Supercup-Rekordsieger.

Fußball-WM: Zwei weitere Halbfinalisten gesucht

BRISBANE/SYDNEY: Bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland werden an diesem Samstag die letzten beiden Teilnehmer für das Halbfinale ermittelt. Zunächst trifft Mit-Gastgeber Australien in Brisbane auf Frankreich (9.00 Uhr MESZ/ZDF), im Anschluss misst sich der favorisierte Europameister England in Sydney mit Kolumbien (12.30 Uhr MESZ/ZDF). Die Sieger der beiden letzten Viertelfinal-Duelle dieser WM spielen am kommenden Mittwoch in Sydney (12.00 Uhr MESZ) um den Einzug ins Endspiel. Im anderen Halbfinale treffen Spanien und Schweden bereits am Dienstag in Auckland (10.00 Uhr MESZ) aufeinander.