Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.08.23 | Überblick

Papst Franziskus besucht Wallfahrtsort Fátima in Portugal

LISSABON: Papst Franziskus besucht an diesem Samstag bei seiner Portugal-Reise das Heiligtum Fátima bei Lissabon. Dort wird das Oberhaupt der katholischen Kirche mit kranken Jugendlichen zusammenkommen und voraussichtlich für den Frieden beten. Der Pontifex fliegt am Morgen (9.00 Uhr MESZ) in Lissabon mit einem Helikopter los und wird dann im Stadion von Fátima erwartet. Gegen Mittag reist er zurück in die portugiesische Hauptstadt, um sich am Abend (19.00 Uhr) mit Jesuiten zu treffen. Anschließend betet er im Tejo-Park das Abendgebet (21.45 Uhr).

Heavy-Metal-Festival in Wacken geht zu Ende

WACKEN: Nach vier Tagen ertönen aus den Boxen auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken in der Nacht zum Sonntag die letzten Klänge von den Bühnen. Seit Mittwoch feiern auf dem Festival im Norden nach Veranstalterangaben rund 61.000 Menschen. Ursprünglich waren rund 85.000 Metalfans erwartet worden. Wegen der schlammigen Platzverhältnisse hatten die Veranstalter am Mittwoch jedoch einen Einlassstopp verhängt. Unter anderem wollen am Samstag noch Saltatio Mortis, Heaven Shall Burn und Two Steps From Hell auftreten. Um 2.00 Uhr am Sonntag soll dann Schluss sein.

Basketballer bestreiten erstes WM-Vorbereitungsspiel

BONN: Die deutschen Basketballer bestreiten knapp drei Wochen vor WM-Beginn ihr erstes Vorbereitungsspiel. Am Samstag (19.00 Uhr/Magentasport) geht es in Bonn gegen Schweden. Der Gegner, auf den das Team von Bundestrainer Gordon Herbert bereits in der WM-Qualifikation getroffen war, hat das Ticket für das Turnier in Asien (25. August bis 10. September) nicht gelöst.