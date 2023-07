Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.07.23 | Überblick

AfD stellt in Magdeburg Kandidaten für Europawahl auf

MAGDEBURG: Die EU-kritische AfD beginnt an diesem Wochenende in Magdeburg mit der Aufstellung ihrer Kandidaten für die Europawahl im kommenden Juni. Bevor es losgeht, müssen die Delegierten am Samstag allerdings erst über einen Vorschlag des Parteivorstandes zur Änderung der Tagesordnung entscheiden. Dieser sieht vor, dass entgegen der ursprünglichen Planung erst die Kandidaten gewählt werden. Hintergrund dieses Vorstoßes ist die durch gestiegene Umfragewerte für die AfD befeuerte Sorge der Parteispitze, es könnten womöglich nicht ausreichend Kandidaten auf der Liste landen. Für den Samstag hat ein Bündnis «Solidarisches Magdeburg» zu Protesten gegen den Parteitag aufgerufen.

Formel 1 fährt Sprintrennen in Spa

SPA-FRANCORCHAMPS: Zum dritten Mal in dieser Saison vergibt die Formel 1 am Samstag (16.30 Uhr) bei einem Sprintrennen zusätzliche WM-Punkte. Favorit für das verkürzte Format über 100 Kilometer im belgischen Spa-Francorchamps ist Titelverteidiger Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot war am Freitag in der Qualifikation für das Hauptrennen auf feuchter Strecke deutlich schneller als die Konkurrenz. Der Sieger des Sprints erhält acht Punkte für die Gesamtwertung.

Wellbrock will ins WM-Finale schwimmen - Gose mit Medaillenchancen

FUKUOKA: Florian Wellbrock will sich bei der Schwimm-WM im japanischen Fukuoka am Samstag für das Finale über 1500 Meter Freistil qualifizieren. Der Freiwasser-Olympiasieger war im Rennen über 800 Meter völlig überraschend bereits im Vorlauf gescheitert. Sein Magdeburger Teamkollege Lukas Märtens will in der Morgensession (ab 3.30 Uhr/MESZ) ebenfalls in den Endlauf am Sonntag einziehen. In der zweiten Session des Tages (ab 13.00 Uhr/MESZ) richtet sich der Fokus der deutschen Schwimm-Fans auf Isabel Gose. Die 21-Jährige hat im Finale über 800 Meter Freistil Chancen auf einen Podestplatz.