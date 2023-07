Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.23 | Überblick

Hunderttausende zum Christopher Street Day in Berlin erwartet

BERLIN: Für den Demonstrationszug zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin erwarten die Veranstalter am Samstag eine halbe Million Teilnehmer. Sie wollen (ab 12.00 Uhr) gegen die Benachteiligung von Lesben, Schwulen oder Transmenschen auf die Straße gehen und gleichzeitig gemeinsam feiern. Das Motto des Berliner CSD lautet in diesem Jahr «Be their voice - and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!»

Wassersprung-WM-Wettbewerbe enden - Deutsche Außenseiter

FUKUOKA: Mit den Finals im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett und im Turmspringen der Männer enden am Samstag im japanischen Fukuoka die WM-Wettbewerbe der Wasserspringer. Am Final-Tag sind nur noch Jana Lisa Rother und Alexander Dube für das deutsche Team im Synchronspringen (08.30 Uhr MESZ) im Einsatz. Die Chancen auf das zweite Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband bei den Springern sind aber gering. Bislang hatte lediglich das Mixed-Team vom Drei-Meter-Brett und vom Turm mit Bronze für einen Erfolg gesorgt.

Fecht-WM beginnt: Ukraine-Boykott in Mailand

MAILAND: In Mailand beginnen am Samstag die Fecht-Weltmeisterschaften. Ukrainische Sportlerinnen und Sportler boykottieren die Titelkämpfe in vier von acht Disziplinen, da einige russische Athletinnen und Athleten unter neutraler Flagge in Italien am Start sind. Die letzten Medaillen in Mailand werden am 30. Juli mit dem Teamwettbewerb der Säbel-Fechterinnen vergaben.