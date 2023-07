Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.07.23 | Überblick

Drei Rammstein-Konzerte in Berlin - Protest gegen Auftritte

BERLIN: Begleitet von Protesten wegen Vorwürfen gegen Sänger Till Lindemann steht die Berliner Band Rammstein vor drei Konzerten in ihrer Heimatstadt. Jeweils mehr als 60.000 Menschen erwarten die von harten Klängen und Pyrotechnik geprägten Auftritte an diesem Samstag (20.30 Uhr), Sonntag (16. Juli) und Dienstag (18. Juli). Die Fans dürften vor dem Stadion auf eine Demonstration treffen, mit der das Verbot der Konzerte gefordert werden soll. Mehrere Frauen haben - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Lindemann erhoben.

«Barbie»-Film feiert Deutschlandpremiere in Berlin ohne Stars

BERLIN: Ohne die Hauptdarsteller feiert der «Barbie»-Film am Samstag Deutschlandpremiere im Berlinale Palast der Hauptstadt. In dem Film über die Kult-Puppe finden Barbie (Margot Robbie, 33) und ihr männliches Pendant Ken (Ryan Gosling, 42) einen Weg aus ihrer pinken Barbie-Welt in die reale Welt. Der mit Spannung erwartete Film von Regisseurin Greta Gerwig («Little Women») kommt am Donnerstag (20. Juli) in die deutschen Kinos. Wegen des Schauspielerstreiks in den USA kommen Gosling («La La Land») und Robbie («Birds of Prey») aber nicht wie ursprünglich geplant zur Vorführung, wie die zuständige PR-Agentur vorab mitteilte.

Tuchel startet Bayern-Vorbereitung mit Camp am Tegernsee

ROTTACH-EGERN/MÜNCHEN: Trainer Thomas Tuchel startet mit den Fußball-Profis des FC Bayern München nach etlichen medizinischen Tests an den vergangenen Tagen in die Vorbereitung auf die in fünf Wochen beginnende Bundesliga-Saison. Am Samstag bezieht der deutsche Meister ein Trainingslager am Tegernsee. Dort findet um 18.00 Uhr in Rottach-Egern eine erste öffentliche Übungseinheit statt. Am Vormittag wird zudem ohne Publikum auf dem Vereinsgelände in München trainiert. Am Tegernsee weilen die Bayern-Profis bis zum 20. Juli. Vom 24. Juli bis 3. August geht es auf eine Asienreise mit insgesamt drei Testspielen in Tokio und Singapur.

Jabeur und Vondrousova wollen ersten Grand-Slam-Titel

LONDON: Im Finale von Wimbledon stehen sich an diesem Samstag die Tunesierin Ons Jabeur und Marketa Vondrousova aus Tschechien gegenüber. Für Jabeur ist es ab 15.00 Uhr (MESZ/Sky) das zweite Endspiel beim Rasen-Klassiker in Serie. Im vergangenen Jahr musste sich die 28-Jährige der Kasachin Jelena Rybakina geschlagen geben. Vondrousova kam als ungesetzte Spielerin ins Finale. Die Tschechin hat wie Jabeur bislang noch keinen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.

WM-Start im Freiwasserschwimmen: Beck mit Medaillenchancen

FUKUOKA: Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka stehen an diesem Samstag die ersten Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Im Freiwasserschwimmen zählt Leonie Beck im Rennen über zehn Kilometer zu den Edelmetallkandidatinnen. Die 26-Jährige ist Europameisterin auf dieser Distanz. Als zweite Deutsche startet Lea Boy (1.00 Uhr MESZ). Mit einem Platz auf dem Podium würden sich die Athletinnen bereits für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren.