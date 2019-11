Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.19

Merkel beendet Indien-Besuch mit Wirtschaftsterminen

NEU DELHI (dpa) - Mit den Themen wirtschaftliche Zusammenarbeit und grüne Mobilität beendet Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Samstag ihren zweitägigen Besuch in Indien. Am Vormittag will Merkel zunächst vor der Deutschen Außenhandelskammer in Neu Delhi eine Rede halten. Deutsche Unternehmer halten sich mit Investitionen auch wegen komplizierter bürokratischer Verfahren in Indien zurück. Im Anschluss will Merkel ein Werk des deutschen Automobilzulieferers Continental besuchen sowie eine solarbetriebene Metrostation mit E-Rikschas.

Schweizer Schriftsteller Bärfuss erhält Georg-Büchner-Preis

DARMSTADT (dpa) - Der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuss bekommt am Samstag (16.00 Uhr) den Georg-Büchner-Preis 2019 verliehen. Die Laudatio wird im Staatstheater in Darmstadt die Dramaturgin Judith Gerstenberg halten. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hatte im Juli Bärfuss als Preisträger bekannt gegeben. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

Bundesliga: Berliner Derby und Kampf um die Tabellenführung

BERLIN (dpa) - Der Fußball-Samstag steht ganz im Zeichen des ersten Berliner Bundesliga-Derbys zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky) im Stadion An der alten Försterei. Zuvor geht es um die Tabellenführung: Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach gastiert bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky). Zeitgleich spielt FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt (Sky und ZDF), Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg. RB Leipzig trifft im eigenen Stadion auf den FSV Mainz 05, und SC Freiburg tritt bei Werder Bremen an.

Ferrari greift in Austin nach siebter Pole Position nacheinander

AUSTIN (dpa) - Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel und sein Teamkollege Charles Leclerc können Ferrari beim Großen Preis der USA die siebte Pole Position in der Formel 1 nacheinander sichern. Die Scuderia geht am Samstag (22.00 Uhr/RTL und Sky) mit einer leichten Favoritenstellung in die Qualifikation im texanischen Austin. Größter Rivale ist wie gewohnt Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes.

Rugby-WM: England und Südafrika kämpfen um WM-Titel

YOKOHAMA (dpa) - England und Südafrika kämpfen zum Abschluss der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan um den Titel. In das Finale am Samstag (10.00 Uhr) in Yokohama gehen die Engländer als Favorit, nachdem sie im Halbfinale den dreimaligen Champion Neuseeland mit 19:7 demontiert hatten. Unterstützung beim angestrebten zweiten WM-Titel nach 2003 erhalten die Engländer von Prinz Harry, der bei der Neuauflage des WM-Finals von 2007 dabei sein sollte.

Deutsche Hockey-Teams kämpfen in Mönchengladbach um Olympia-Tickets

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Für die deutschen Hockey-Teams wird es an diesem Wochenende in der Olympia-Qualifikation ernst. Die Damen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) treten am Samstag um 16.00 Uhr in Mönchengladbach zum ersten von zwei Duellen mit Italien an und sind dabei favorisiert. Anschließend fordert um 18.30 Uhr Außenseiter Österreich die deutschen Herren heraus. Die jeweils zweiten Partien finden am Sonntag (Damen um 14.00 Uhr, Herren um 16.30 Uhr) statt.