Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.07.23 | Überblick

Rinkevics tritt Amt als lettischer Staatspräsident an

RIGA: Der baltische EU- und Nato-Staat Lettland bekommt einen neuen Präsidenten. Der bisherige Außenminister Edgars Rinkevics tritt am Samstag sein Amt als Staatsoberhaupt an. Der 49 Jahre alte liberal-konservative Politiker legt in einer Sondersitzung des Parlaments in Riga seinen Eid ab. Er löst Egils Levits (67) ab, der auf eine zweite vierjährige Amtszeit verzichtete.

Rund 300.000 Menschen in Berlin zu «Rave The Planet» erwartet

BERLIN: Zur zweiten Auflage der riesigen Techno-Party «Rave The Planet» werden an diesem Samstag (ab 14.00 Uhr) rund 300.000 Menschen in Berlin erwartet. Auf den Spuren der legendären Love Parade von Dr. Motte soll sich die tanzende Menge im Tiergarten auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und dem Großen Stern bewegen.

Formel 1: Kampf um die Startplätze in Silverstone

SILVERSTONE: Angeführt vom klaren WM-Spitzenreiter Max Verstappen fahren die Formel-1-Piloten an diesem Samstag (16.00 Uhr MESZ/Sky) die Startplätze für den Großen Preis von Großbritannien aus. Der niederländische Titelverteidiger hofft in Silverstone auf den sechsten Saisonsieg nacheinander, die Pole Position wäre dabei hilfreich. Neben Verstappen, der am Freitag in beiden Trainingseinheiten die schnellste Runde fuhr, dürfte sich auch dessen mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez Chancen ausrechnen.

Leichtathletik-Meisterschaften wichtige Station Richtung WM

KASSEL: Ein großer Teil der deutschen Leichtathletik-Stars tritt an diesem Samstag (12.15 Uhr/ZDF) und Sonntag (14.15 Uhr/ARD sowie jeweils sportschau.de und zdf.de/sport) bei den nationalen Meisterschaften in Kassel an. Die insgesamt 36 Entscheidungen im Auestadion sind auch wichtig mit Blick auf die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest. Es geht um Platzierungen und Leistungen, um sich für die WM zu qualifizieren.

Para-WM der Leichtathleten startet in Paris

PARIS: In Paris beginnen am Samstag die Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Para-Athleten. 1330 Athleten aus 107 Nationen kämpfen bis zum 17. Juli um Medaillen und Qualifikationen für die Paralympics ein Jahr später in der französischen Hauptstadt.