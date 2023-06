Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.07.23 | Überblick

Spaniens Regierungschef besucht zu Beginn des EU-Ratsvorsitzes Kiew

MADRID/BRÜSSEL: Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez reist am Samstag zur Übernahme der turnusgemäßen EU-Ratspräsidentschaft in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Damit will er die fortdauernde Unterstützung der Europäischen Union für das von Russland angegriffene Land unterstreichen. «Der Krieg in der Ukraine wird eine der obersten Prioritäten unserer Präsidentschaft sein», sagte Sánchez am Freitag nach der Teilnahme am EU-Gipfel in Brüssel. Man wolle «die Einheit aller Mitgliedstaaten gewährleisten». Deshalb habe er beschlossen, das Halbjahr in Kiew und mit einem Treffen mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj zu beginnen.

Niederlande gedenken Abschaffung der Sklaverei vor 150 Jahren

AMSTERDAM: Die Niederlande gedenken am Samstag des Endes der Sklaverei in ihren Kolonien vor 150 Jahren. Es wird erwartet, dass sich König Willem-Alexander bei der nationalen Feier offiziell für das Unrecht entschuldigen wird. An der Feier in Amsterdam sollen auch Ministerpräsident Mark Rutte und andere Mitglieder der Regierung teilnehmen. Außerdem werden niederländische Minister in den früheren Kolonien Suriname und sechs Karibikinseln den dortigen offiziellen Gedenkfeiern beiwohnen. Bereits im vergangenen Dezember hatte sich Premier Rutte im Namen der Regierung für die Sklaverei entschuldigt.

Bremer Regierungsparteien stimmen über neuen Koalitionsvertrag ab

BREMEN: Auf getrennten Landesparteitagen wollen SPD, Grüne und Linkspartei in Bremen am Wochenende das Ergebnis ihrer Koalitionsverhandlungen billigen. Am Samstag kommen SPD (10.00 Uhr) und Grüne (11.00 Uhr) zusammen, die Linkspartei folgt am Sonntag. Am Montag soll dann der Koalitionsvertrag zur Fortsetzung des in Westdeutschland einmaligen Bündnisses unterzeichnet werden. Am kommenden Mittwoch (5. Juli) wird die Bremische Bürgerschaft den neuen Senat von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) voraussichtlich ins Amt wählen.

Toppenstedt gedenkt Opfer des Radlader-Unfalls

SALZHAUSEN: Um der Opfer des Radlader-Unfalls in Toppenstedt südlich von Hamburg zu gedenken, findet am Samstag (11.00 Uhr) ein Gottesdienst in Salzhausen statt. Der Gottesdienst in der St. Johannis Kirche richte sich an die Einsatzkräfte, die Betroffenen und alle, die um die Opfer trauern, sagte die Pastorin der Kirchengemeinde Salzhausen-Raven, Wiebke Alex.

Esa-Sonde «Euclid» soll ins All starten

CAPE CANAVERAL: Zur Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie will die europäische Raumfahrtagentur Esa die Sonde «Euclid» ins Weltall schicken. Sie soll am Samstag (17.11 Uhr MESZ) im US-amerikanischen Cape Canaveral an Bord einer Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX abheben. Mit einem hochauflösenden Teleskop soll «Euclid» Milliarden Galaxien bis zu zehn Milliarden Jahre zurück beobachten und eine 3D-Karte von Teilen des Alls erstellen.

Erste Formel-1-Punkte in Österreich werden im Sprint vergeben

SPIELBERG: Im Sprint geht es beim Großen Preis von Österreich um die ersten Formel-1-Punkte des Wochenendes. Am Samstag (16.30 Uhr/Sky) ist Vorjahressieger Max Verstappen in Spielberg im Mini-Rennen über 100 Kilometer erneut der große Favorit. Zum zweiten Mal überhaupt wird die Startaufstellung für dieses Rennen in einer eigenen Qualifikation ermittelt. Das sogenannte Sprint-Shootout beginnt am Samstag um 12.00 Uhr. Der Sprint-Sieger bekommt acht WM-Zähler, auch der Achtplatzierte erhält noch einen Punkt. Am Sonntag folgt dann das Hauptrennen. Vor dem neunten WM-Lauf hat Titelverteidiger und Spitzenreiter Verstappen 69 Punkte Vorsprung vor der Konkurrenz.

Tour-Start in Bilbao: Wieder Duell Vingegaard-Pogacar?

BILBAO: Mit Vorjahressieger Jonas Vingegaard und Ex-Champion Tadej Pogacar als Favoriten startet am Samstag die 110. Tour de France im spanischen Bilbao. Zum Auftakt wartet gleich eine knackige erste Etappe über 182 Kilometer mit einigen Anstiegen. Nach dem Auftakt im Baskenland geht es bereits in der ersten Tour-Woche in die Pyrenäen. Dort müssen sich die Favoriten um den Dänen Vingegaard, der im Vorjahr Pogacar entthront hat, richtig beweisen. Die dreiwöchige Rundfahrt, die am 23. Juli traditionell in Paris endet, nehmen insgesamt sieben deutsche Radprofis in Angriff.