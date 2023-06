Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.06.23 | Überblick

Schottische Regierungspartei debattiert über Unabhängigkeitsfrage

DUNDEE: Die schottische Regierungspartei SNP diskutiert bei einem Sonderparteitag am Samstag darüber, wie sie die angestrebte Loslösung von Großbritannien erreichen will. Dazu wurden auch führende Aktivisten außerhalb der Schottischen Nationalpartei (SNP) eingeladen, damit «die gesamte Bewegung zusammenarbeitet», hieß es. In der Unabhängigkeitsfrage liegen Befürworter und Gegner weiterhin etwa auf Augenhöhe.

Karl-May-Spiele starten mit «Blutsbrüder»-Premiere in die neue Saison

BAD SEGEBERG: Viele Wochen lang wurde in der Kalkberg-Arena in Bad Segeberg bereits geprobt - nun steht die Premiere von «Blutsbrüder» an. Am Samstag (20.30 Uhr) wird die mittlerweile 70. Saison der Karl-May-Spiele mit der Aufführung des wohl berühmtesten Stücks um Winnetou und Old Shatterhand offiziell eröffnet. In «Blutsbrüder» geht es um das Kennenlernen der beiden, die Blutsbrüderschaft. Die Hauptrolle hat zum dritten Mal Schauspieler und Sänger Alexander Klaws übernommen.

Neue Pumuckl-Serie feiert Premiere auf Münchner Kinderfilmfest

MÜNCHEN: Zu Beginn des Kinderfilmfests in München feiert am Samstag (11.00 Uhr) die TV-Serie «Neue Geschichten von Pumuckl» Premiere. Nach mehr als 30 Jahren kehrt der Kult-Kobold mit den roten Haaren in 13 neuen Folgen zurück ins Fernsehen. Diesmal treibt er seinen Schabernack mit Meister Eders Neffen, Florian Eder (Florian Brückner), der die alte Schreinerwerkstatt seines Onkels übernimmt.

DFB-Spielerinnen testen gegen Vietnam in Offenbach

OFFENBACH: Im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft treffen die deutschen Fußballerinnen in Offenbach auf die Auswahl Vietnams. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erhofft sich von der Partie an diesem Samstag (18.15 Uhr/ZDF) wichtige Erkenntnisse für das WM-Turnier vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland, wo die DFB-Spielerinnen in Vorrundengegner Südkorea ebenfalls auf einen asiatischen Konkurrenten treffen.

Alexander Zverev kämpft in Halle um Finaleinzug

HALLE/WESTFALEN: Alexander Zverev spielt beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle an diesem Samstag um den Einzug ins Finale. Der Olympiasieger trifft im Halbfinale ab 14.00 Uhr (ZDF) auf den Kasachen Alexander Bublik. Für Zverev ist es das erste Halbfinale beim deutschen Rasen-Klassiker seit 2017. Der 26-Jährige stand in Halle bislang zweimal im Endspiel.