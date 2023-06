Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.06.23 | Überblick

Scholz und Steinmeier ehren Opfer des DDR-Volksaufstands von 1953

BERLIN: Am 70. Jahrestag des DDR-Volksaufstands vom 17. Juni 1953 wird am Samstag an vielen Orten noch einmal an den Mut der Demonstranten und an die Todesopfer der Niederschlagung erinnert. In Berlin legen Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Regierende Bürgermeister Kai Wegner vormittags (11.00 Uhr) Kränze am Mahnmal für die Opfer auf dem Friedhof Seestraße nieder. Veranstaltungen sind auch an weiteren historischen Schauplätzen geplant, darunter am Platz des Volksaufstandes von 1953 am heutigen Bundesfinanzministerium.

Grüne wollen bei kleinem Parteitag über Asylpläne diskutieren

BAD VILBEL: Die Grünen treffen sich an diesem Samstag (11.00 Uhr) im hessischen Bad Vilbel zu einem eintägigen kleinen Parteitag. Heftige Diskussionen werden zu den Plänen zur Verschärfung des europäischen Asylrechts erwartet, die die Partei bis in die Spitze hinein spalten.

CDU setzt Arbeit an neuem Grundsatzprogramm fort

BERLIN: Die CDU setzt an diesem Samstag (9.30 Uhr) die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm fort. Auf einem großen Konvent in Berlin wollen die Christdemokraten nach ihrem Desaster bei der Bundestagswahl 2021 einen nächsten Schritt zur Entwicklung des Programms und zur Neuaufstellung der Partei gehen. Unter anderem will der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz mit dem früheren Vorstand der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Fücks, über die Frage «Was ist Grundsätzlich CDU» diskutieren.

Faeser will sich in Hessen zur SPD-Spitzenkandidatin küren lassen

HANAU: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will sich bei einem SPD-Landesparteitag offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober wählen lassen. Bei der Zusammenkunft am Samstag (9.00 Uhr) in Hanau mit rund 350 geladenen Delegierten wird auch SPD-Bundeschef Lars Klingbeil erwartet.

Geburtstagsparade «Trooping the Colour» für König Charles III.

LONDON: Erstmals nimmt Charles III. die traditionelle Geburtstagsparade «Trooping the Colour» als König ab. Dabei wird der 74-Jährige am Samstag auf einem Pferd reiten - was seine Mutter Queen Elizabeth II. zuletzt 1986 tat. Dem Militäraufmarsch auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade in London folgt eine Flugschau der Royal Air Force. Dieses Manöver war ursprünglich zu Charles' Krönung Anfang Mai geplant, musste damals aber wegen schlechten Wetters deutlich abgespeckt werden.

Kölner Hauptbahnhof für Fern- und Regionalzüge gesperrt

KÖLN: Bahnreisende im Raum Köln müssen am Samstag mit Beeinträchtigungen und Verspätungen rechnen: Der Kölner Hauptbahnhof wird zwischen 6.00 und 18.00 Uhr nahezu für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Für Fahrgäste werde es «größere Beeinträchtigungen» geben, teilte die Deutsche Bahn mit. Fernzüge werden umgeleitet und halten überwiegend ersatzweise in Köln Messe/Deutz. Im Regionalverkehr gibt es ebenfalls Umleitungen, aber auch Halt- oder Fahrtausfälle. Lediglich die S-Bahnen fahren wie gewohnt.

Kiss auf Abschiedstour in München

MÜNCHEN: Kiss sind zurück auf dem Münchner Königsplatz. Am Samstag (20.00 Uhr) geben die grell geschminkten Hardrocker dort das erste Deutschland-Konzert in diesem Jahr auf ihrer Abschieds-Welttournee «End Of The Road». 17.000 Fans werden nach Angaben der Veranstalter erwartet. Vor vier Jahren hatte die Band schon einmal auf dem Platz zwischen Glyptothek und Staatlicher Antikensammlung in der Münchner Innenstadt gespielt. Nach dem Münchner Konzert stehen noch Auftritte in vier weiteren deutschen Städten an: in Dresden, Berlin, Mannheim und Köln.

Seriensieger Verstappen Favorit für Startplatzjagd in Kanada

MONTREAL: Nach seiner jüngsten Siegesserie startet Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen am Samstag (22.00 Uhr) als klarer Favorit in die Qualifikation für den Großen Preis von Kanada. Der Doppel-Weltmeister hat im überlegenen Red Bull fünf der bisher sieben Saisonrennen gewonnen und siegte bereits im Vorjahr in Montreal. Für Spannung bei der Startplatzjagd könnte das Wetter sorgen, für das Wochenende sind Regenschauer angesagt.

Magdeburgs Handballer hoffen auf Champions-League-Triumph

KÖLN: Der deutsche Handball-Vizemeister SC Magdeburg hofft beim Final4-Turnier in Köln auf den zweiten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte nach 2002. Im Halbfinale trifft das Team von Trainer Bennet Wiegert, der vor 21 Jahren als Spieler dabei war, am Samstag (15.15 Uhr/DAZN) auf Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln im Anschluss (18.00 Uhr/DAZN) Paris Saint-Germain und der polnische Meister Industria Kielce mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff. Das Finale steigt am Sonntag.

Special Olympics in Berlin starten mit Eröffnungsfeier

BERLIN: Mit der großen Eröffnungsfeier am Samstagabend (20.15 Uhr/rbb und Sky) starten die Special Olympics World Games in Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird gegen Ende der zweieinhalbstündigen Veranstaltung im Olympiastadion die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten offiziell eröffnen.