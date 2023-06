Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.06.23 | Überblick

Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock besuchen Kirchentag

NÜRNBERG: Hochrangige Gäste aus dem politischen Berlin werden an diesem Samstag auf dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag erwartet. Am Vormittag kommt zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Nürnberg und spricht zum Thema «In bewegten Zeiten gemeinsam gestalten». Am Abend dann wird Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Gespräch zum Thema «Außenpolitisches Handeln in der Zeitenwende» teilnehmen. Dabei sein wird dann auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck.

Linke-Vorstand berät über aktuelle Themen

BERLIN: In Berlin trifft sich an diesem Samstag der Parteivorstand der Linken zu Beratungen über aktuelle Themen. Auf der Tagesordnung stehen nach Angaben eines Parteisprechers unter anderem eine Kampagne für Umverteilung, das Thema Friedenspolitik und die im nächsten Jahr anstehende Europawahl. Am Nachmittag sind Statements der Parteichefs Martin Schirdewan und Janine Wissler geplant.

Swiatek und Muchova im Tennis-Finale von Paris

PARIS: Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen und die tschechische Außenseiterin Karolina Muchova spielen im Finale der French Open um den Titel. Das Endspiel der Damen-Konkurrenz beim Tennis-Sandplatzklassiker von Paris beginnt am Samstag um 15.00 Uhr. Die 22 Jahre alte Swiatek geht als Favoritin auf ihren dritten Triumph bei den French Open in die Partie. Sie hatte bereits im Vorjahr und 2020 gewonnen. Für die 26-jährige Muchova ist es das erste Grand-Slam-Endspiel ihrer Karriere. Das Herren-Finale steht am Sonntag zum Abschluss des Turniers an.

Manchester und Mailand wollen Champions-League-Triumph

ISTANBUL: Manchester City und Inter Mailand spielen am Samstag im Champions-League-Finale um Europas Fußball-Krone. Als klarer Favorit geht der englische Meister und FA-Cup-Gewinner ins Endspiel in Istanbul (21.00 Uhr/ZDF und DAZN). Mit einem ersten Triumph in der Königsklasse würde Man City mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan das Titel-Triple in dieser Saison perfekt machen. Für Trainer Pep Guardiola wäre es der dritte Champions-League-Sieg, nachdem er 2009 und 2011 mit dem FC Barcelona triumphiert hatte. Außenseiter Inter hat den wichtigsten Clubwettbewerb bereits dreimal gewonnen.