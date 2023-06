Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.06.23 | Überblick

«Tag X»: Leipzig befürchtet gewalttätige Demo nach Lina E.-Urteil

LEIPZIG: Nach dem Urteil gegen die Studentin Lina E. stehen in Leipzig am Samstag ein Großeinsatz der Polizei und mögliche gewalttätige Proteste von Linksextremen bevor. Die Einsatzkräfte erwarten zu dem sogenannten «Tag X» am Samstagnachmittag eine Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich und befürchten die Anreise gewaltbereiter Linker in dreistelliger Zahl.

Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Zugunglücks von Eschede

ESCHEDE: Am Samstag jährt sich das verheerende Zugunglück von Eschede zum 25. Mal. Hinterbliebene und Opfer werden zum Zeitpunkt des Unglücks um 10.59 Uhr zum stillen Gedenken am Mahnmal zusammenkommen. Bei der anschließenden Gedenkfeier wird es auch Ansprachen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bahn-Chef Richard Lutz geben, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Erdogan soll als Präsident vereidigt werden

ISTANBUL: Der wiedergewählte türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird an diesem Samstag im Amt vereidigt. Der 69-Jährige soll dazu am Nachmittag im Parlament in Ankara seine Ernennungsurkunde überreicht bekommen. Am Abend soll dem Präsidialamt zufolge auch das neue Kabinett verkündet werden.

Österreichs Sozialdemokraten wählen neue Parteispitze

LINZ: In Österreich kommt es bei den Sozialdemokraten zu einem Wechsel an der Parteispitze. Auf einem außerordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Linz kandidieren am Samstag der ehemalige Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und der Bürgermeister der Gemeinde Traiskirchen, Andreas Babler.

Gottesdienst in Garmisch-Partenkirchen erinnert an Zugunglück

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Mit einem Gottesdienst gedenkt Garmisch-Partenkirchen am Samstag (11.00 Uhr) des Zugunglücks vor einem Jahr. Damals waren fünf Tote und 78 Verletzte zu beklagen. Beschädigte Betonschwellen waren nach einem Zwischenbericht des Bundesamtes für Eisenbahnunfalluntersuchung primär verantwortlich für das Entgleisen eines Regionalzuges auf dem Weg nach München.

80. DFB-Pokalfinale: Titelverteidiger Leipzig gegen Frankfurt

BERLIN: Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt spielen um den letzten nationalen Titel der Saison 2022/23. Die Sachsen und die Hessen treten an diesem Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) zum DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion an. Leipzig gewann im Vorjahr bereits die goldene Trophäe und strebt nun angeführt von Offensivstar Christopher Nkunku die Titelverteidigung an.

Wolfsburgerinnen wollen gegen Barcelona Champions League gewinnen

WOLFSBURG: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielen an diesem Samstag (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Eindhovener Philips-Stadion gegen den FC Barcelona um den Titel in der Champions League. Diesen gewann der Club aus Niedersachsen bislang 2013 und 2014, die von Jonatan Giráldez trainierten Spanierinnen siegten 2021 im Finale gegen den FC Chelsea 4:0.

Zverev und Altmaier wollen bei French Open ins Achtelfinale

PARIS: Die beiden deutschen Tennisprofis Alexander Zverev und Daniel Altmaier haben bei den French Open am Samstag die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Zverev bestreitet seine Drittrunden-Partie wieder am Abend im größten Stadion. Die Partie des Olympiasiegers gegen den Amerikaner Frances Tiafoe auf dem Court Philippe-Chatrier beginnt nicht vor 20.15 Uhr (Eurosport).