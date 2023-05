Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.05.23 | Überblick

Bundesliga-Saisonfinale: Dortmund will Titel perfekt machen

DORTMUND: Wer wird deutscher Fußball-Meister der Saison 2022/23? Diese Frage wird am 34. und letzten Bundesliga-Spieltag beantwortet, wenn sich Tabellenführer Borussia Dortmund und Verfolger FC Bayern München am Samstag ein Fernduell um den Titel liefern. Bei einem Sieg zu Hause gegen den FSV Mainz 05 würde der BVB ganz sicher die erste deutsche Meisterschaft seit 2012 perfekt machen. Aufgrund von zwei Punkten Rückstand muss Rekordmeister Bayern München zwingend sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln gewinnen und auf einen Ausrutscher der Dortmunder hoffen.

Preisverleihung in Cannes - Filmfestival geht zu Ende

CANNES: Bei den 76. Internationalen Filmfestspielen in Cannes werden am Samstagabend (ab 20.30 Uhr) die Hauptpreise vergeben. 21 Beiträge konkurrieren um Auszeichnungen wie die Goldene Palme für den besten Film. Weitere Trophäen gibt es für die beste Regie und die besten Darsteller und Darstellerinnen. Der Große Preis der Jury gilt als zweithöchste Auszeichnung. Die Preise werden von einer internationalen Jury unter dem Vorsitz des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund vergeben, der vergangenes Jahr die Goldene Palme für «Triangle of Sadness» gewann.

Eishockey-Team kämpft um Finaleinzug und historische WM-Medaille

TAMPERE: Deutschlands Eishockey-Nationalteam spielt am Samstag im finnischen Tampere (17.20 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) gegen die Top-Nation USA um den Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft. Im Falle eines Siegs gegen den Vorrundenersten der deutschen Gruppe hätte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die erste WM-Medaille seit 70 Jahren sicher und würde am Sonntag um den WM-Titel kämpfen. Verliert die deutsche Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis, steht am Sonntag das Spiel um Bronze an. Das andere Halbfinale bestreiten Rekordweltmeister Kanada und Mit-Gastgeber Lettland (13.20 Uhr).

Tausende Besucher beim Wildpferdefang im Münsterland erwartet

DÜLMEN: Zum traditionellen Wildpferdefang werden am Samstag (15.00 Uhr) in Dülmen 15.000 Besucher erwartet. Die Wildpferde leben dort bereits seit Hunderten Jahren im Naturschutzgebiet Merfelder Bruch im Münsterland. Die Herde umfasst ungefähr 400 Tiere. Beim Wildpferdefang werden die Junghengste von der Herde getrennt, eingefangen und versteigert. Damit sollen Rangkämpfe unter den Hengsten verhindert werden. Traditionell findet die Veranstaltung im letzten Maiwochenende statt.

Verstappen Favorit für Qualifikation in Monaco

MONACO: WM-Spitzenreiter Max Verstappen startet am Samstag (16.00 Uhr) nach seiner Trainingsbestzeit als Favorit in die Startplatzjagd für das Formel-1-Rennen in Monaco. Der zweimalige Weltmeister im Red Bull war bei den Übungsrunden allerdings nur knapp schneller als der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari. Auch Routinier Fernando Alonso macht sich im Aston Martin Hoffnungen auf die Pole Position in den Straßen von Monte Carlo. Das sechste Saisonrennen am Sonntag ist der 80. Grand Prix im Fürstentum.