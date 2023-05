Das bringt der Samstag

CSU-Parteitag will Söder zum Spitzenkandidaten küren

NÜRNBERG: Fünf Monate vor der bayerischen Landtagswahl will die CSU Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder auf einem Parteitag offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten küren. Der CSU-Vorstand hatte den 56-Jährigen zuletzt einmütig vorgeschlagen. Und auch das Votum der Delegierten in Nürnberg ist nur eine Formsache. Abgestimmt wird lediglich per Handzeichen und ohne förmliche Auszählung.

Zentralkomitee der deutschen Katholiken beendet Vollversammlung

MÜNCHEN: Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) beendet am Samstag in München seine Vollversammlung. Am zweiten Tag der Veranstaltung sollte es schwerpunktmäßig um das Thema Missbrauch und dessen Aufarbeitung gehen. Die Vollversammlung ist das höchste Organ der Organisation katholischer Laien. Sie tritt zweimal im Jahr zusammen - und nun in München erstmals nach dem Abschluss des sogenannten Synodalen Weges, des von konservativer Seite überaus umstrittenen Reformprozesses in der katholischen Kirche in Deutschland.

Scholz beendet Afrika-Reise mit Besuch von Geothermie-Anlage

NAIROBI: Mit einem Besuch einer Geothermie-Anlage am Naivashasee in Kenia beendet Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag seine Afrika-Reise. Die Anlage rund 120 Kilometer nordwestlich von Nairobi ist die größte ihrer Art in Afrika. Kenia ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Ostafrika und hat vor allem im Energiebereich eine interessante Vorreiterrolle auf dem Kontinent. Scholz wird dort von rund einem Dutzend Wirtschaftsvertretern begleitet.

König Charles III. und Königin Camilla werden in London gekrönt

LONDON: Rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung wird der britische König Charles III. am Samstag gekrönt. Erzbischof Justin Welby wird dem 74-Jährigen am Mittag (13.00 Uhr, MESZ) in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone aufs Haupt setzen. Anschließend wird auch Königsgemahlin Camilla gekrönt.

FC Bayern spielt bei Werder - Freiburg erneut gegen Leipzig

BERLIN: Im Titelrennen der Fußball-Bundesliga kann der FC Bayern München am 31. Spieltag vorlegen. Der Spitzenreiter tritt an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim SV Werder Bremen an. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am 31. Spieltag den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund ausbauen und Tabellenführer bleiben. Gewinnen die Bayern den Nord-Süd-Klassiker nicht, kann der BVB am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg wieder vorbeiziehen. Der SC Freiburg will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig nicht nur Revanche für das Aus im DFB-Pokal nehmen, sondern auch Platz vier festigen, der die Qualifikation für die Champions League bedeutet. Mit einem Heimsieg würde der Vorsprung auf den Fünften RB auf fünf Punkte anwachsen.

Corona-Sorgen begleiten Giro-Start - Kämna will in die Top Ten

PESCARA: Mit einigen Corona-Sorgen startet am Samstag der 106. Giro d'Italia. Kurz vor dem Auftakt-Zeitfahren über 19,6 Kilometer von Fossacesia Marina nach Ortona waren mehrere Radprofis wegen Corona-Infektionen ausgefallen, darunter auch drei Helfer von Radstar Primoz Roglic. Der Slowene sowie Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien gehen als Favoriten auf den Gesamtsieg ins Rennen. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf dem früheren Junioren-Weltmeister Lennard Kämna, der erstmals die Gesamtwertung bei einer Grand Tour in Angriff nimmt und unter die besten Zehn fahren will.