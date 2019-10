Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.19

Maas reist in die Türkei - Weiter keine gemeinsame Regierungslinie

BERLIN/ANKARA (dpa) - Etwas mehr als zwei Wochen nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien reist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Samstag nach Ankara. Bei seinem Gespräch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu will er auf eine dauerhafte Waffenruhe dringen. Außerdem will er die Einhaltung internationalen Rechts beim Umgang mit Flüchtlingen und eine Unterstützung der politischen Friedensbemühungen für Syrien einfordern. Ob Maas auch Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen wird, ist noch unklar. Erdogan hatte Maas kürzlich als «politischen Dilettanten» bezeichnet.

Thüringer Parteien beenden ihren Wahlkampf

ERFURT (dpa) - Einen Tag vor der Landtagswahl in Thüringen beenden die Grünen, die AfD und die CDU ihren Wahlkampf. Zum Wahlkampfabschluss der CDU wird am Samstag (18.00 Uhr) in Erfurt die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. Grünen-Chef Robert Habeck und die Thüringer Grünen-Spitzenkandidatin Anja Siegesmund planen am Abend ein Bürgergespräch. Die AfD hat eine Kundgebung auf dem Domplatz in der Innenstadt angemeldet. Erwartet werden unter anderem der Bundesvorsitzende Alexander Gauland und Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke.

SPD gibt Ergebnis des Mitgliedervotums bekannt

BERLIN (dpa) - Im Wettstreit um den Parteivorsitz gibt die SPD am Samstag (gegen 18.00 Uhr) das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids bekannt. Zwei Wochen lang konnten rund 430 000 SPD-Mitglieder online und per Brief darüber abstimmen, wer die Partei künftig führen soll. Sechs Duos standen für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles zur Wahl. Das Rennen scheint extrem eng, deshalb wird damit gerechnet, dass eine Stichwahl nötig ist. Die Gewinner des Mitgliederentscheids müssen dannnoch auf einem Parteitag Anfang Dezember bestätigt werden.

Synode im Vatikan geht zu Ende - Streit über Weihe für Verheiratete

ROM (dpa) - Nach drei Wochen Debatten über strittige Themen wie die Priesterweihe für Verheiratete und Umweltprobleme im Amazonasgebiet endet die Bischofssynode im Vatikan am Wochenende. Am Samstagabend wird ein Abschlussdokument erwartet, in dem es auch um die Weihe von verheirateten Männern in Ausnahmefällen gehen könnte. Am Sonntag beendet Papst Franziskus die sogenannte Amazonas-Synode.

Revier-Derby auf Schalke - FC Bayern gegen Union in der Pflicht

BERLIN (dpa) - Das Revier-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund steht im Mittelpunkt des neunten Spieltags der Fußball-Bundesliga am Samstag. Beide Clubs trennt auf den Plätzen sieben und vier nur ein Punkt. Titelverteidiger FC Bayern München ist gegen Neuling Union Berlin nach zuletzt zwei Liga-Spielen ohne Sieg in der Pflicht. Rivale RB Leipzig ist beim SC Freiburg zu Gast.

Vettels Ferrari-Team will Serie in Mexiko-Quali fortsetzen

MEXIKO-STADT (dpa) - Sebastian Vettels Ferrari-Team peilt bei der Jagd auf die besten Startplätze für das Formel-1-Rennen in Mexiko die sechste Pole Position in Serie an. Nach den jüngsten Eindrücken beginnt die Scuderia die Qualifikation am Samstag (20.00 Uhr) als leichter Favorit. Vettel hatte sich zuletzt in Japan Startplatz eins gesichert, davor fuhr Teamkollege Charles Leclerc viermal ganz nach vorn.

Alpin-Winter beginnt mit Riesenslalom in Sölden

SÖLDEN (dpa) - Mit dem Riesenslalom-Weltcup in Sölden beginnt am Wochenende der Winter für die Skirennfahrer. Den Auftakt machen die Damen am Samstag (10.00/13.00 Uhr/ARD, Eurosport und DAZN). Viktoria Rebensburg, Lena Dürr und Marlene Schmotz gehen für den Deutschen Skiverband an den Start. Die größten Hoffnungen für eine Spitzenplatzierung oder gar einen Podestplatz zum Auftakt ruhen dabei auf Rebensburg, die in Sölden bereits zwei ihrer bislang 14 Siege im Riesenslalom eingefahren hat.