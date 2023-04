Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.04.23 | Überblick

CDU-Chef Friedrich Merz kommt zum Wahlkampf nach Bremen

BREMEN: Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz kommt am Samstag ins Bundesland Bremen zum Wahlkampf vor der Bürgerschaftswahl am 14. Mai. Dabei wird er zunächst in Bremen vor dem Landesverband des CDU-Wirtschaftsrates sprechen (10.20 Uhr). Nachmittags besucht Merz die CDU in Bremerhaven und macht einen Rundgang über den dortigen Bürgermarkt.

Papst setzt Ungarn-Besuch fort - Begegnung mit Flüchtlingen

BUDAPEST: Einen Tag nach seiner Ankunft in Ungarn trifft sich Papst Franziskus an diesem Samstag mit verschiedenen Menschen und Gruppen. Mit großer Spannung wird vor allem seine Begegnung mit Armen und Flüchtlingen in der Elisabethkirche beim Ostbahnhof (10.15 Uhr) erwartet. Bereits zuvor wurde angekündigt, ein Schwerpunkt seiner Reise sei die Begegnung mit Ausgegrenzten - vor allem aber mit Flüchtlingen aus der benachbarten Ukraine.

Union, Freiburg und Leipzig wollen Punkte für Champions League

BERLIN: Das Rennen um die Champions-League-Plätze hinter dem Spitzenduo Borussia Dortmund und Bayern München steht im Mittelpunkt der Samstagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Dabei erwartet der drittplatzierte 1. FC Union Berlin den zuletzt stark auftrumpfenden Tabellensechsten Bayer Leverkusen. Der auf Platz vier in den 30. Spieltag startende SC Freiburg muss beim 1. FC Köln antreten. RB Leipzig - zuletzt auf Platz fünf zurückgefallen - empfängt die TSG 1899 Hoffenheim (alle 15.30 Uhr/Sky).

Deutsche Basketballer erfahren WM-Gegner

MANILA: Rund vier Monate vor dem WM-Auftakt erfahren die deutschen Basketballer, auf wen sie bei der Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien treffen. Bei der Auslosung in der philippinischen Hauptstadt Manila geht es an diesem Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) aber nicht nur um die drei Vorrundengegner der deutschen Mannschaft. Die WM dauert vom 25. August bis 10. September.

Erstes Formel-1-Sprintrennen der Saison in Baku

BAKU: Beim Großen Preis von Aserbaidschan werden im ersten Sprintrennen der Formel-1-Saison WM-Punkte vergeben. Über 100 Kilometer geht es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Baku um acht Zähler für den Sieger, die ersten acht Fahrer im Ziel bekommen Punkte. Neu ist, dass es für das Kurzrennen fünf Stunden zuvor eine eigene Qualifikation gibt. Im sogenannten Sprint Shootout wird eine eigene Startaufstellung ermittelt. Diese Reform war erst am Dienstag abgesegnet worden. In diesem Jahr gibt es bei den 23 Großen Preisen insgesamt sechs Sprint-Wettbewerbe.