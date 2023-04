Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.04.23 | Überblick

Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

POTSDAM: Die Arbeitgeber und die Gewerkschaften wollen sich im laufenden Tarifstreit an diesem Samstag (12.00 Uhr) zur vierten Verhandlungsrunde in Potsdam treffen. Ob ein Kompromiss erzielt werden kann, war offen. Gelingt in Potsdam kein Durchbruch, könnte eine Urabstimmung bei den Gewerkschaften folgen.

Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory geben sich das Jawort

LUXEMBURG: Die luxemburgische Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory geben sich am Samstag (15.30 Uhr) in Luxemburg das Jawort. Die standesamtliche Trauung im Rathaus der Hauptstadt ist im kleinen Kreis geplant. Zahlreiche Schaulustige werden erwartet, um dem Brautpaar auf dem Weg vom Palast zum Rathaus zuzuwinken. Die kirchliche Hochzeit soll am 29. April im französischen Bormes-les-Mimosas stattfinden.

Trainer Tuchel mit FC Bayern bei Ex-Club Mainz gefordert

BERLIN: Drei Tage nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League will der FC Bayern München die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verteidigen und die Chance auf den letzten verbliebenen Titel in dieser Saison wahren. Für Trainer Thomas Tuchel kommt es dabei am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 zu einem Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Im Top-Spiel des 29. Spieltages hat Verfolger Borussia Dortmund am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellensiebten Eintracht Frankfurt die Möglichkeit, bei einem Patzer der Bayern wieder die Tabellenspitze zu übernehmen.