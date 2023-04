Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.04.23 | Überblick

Aus für Atomenergie in Deutschland - Letzte AKWs gehen vom Netz

BERLIN: Ein Moment für die Geschichtsbücher: Die bundesweit letzten drei Atomkraftwerke gehen an diesem am Samstag vom Netz. Die Abschaltung des letzten Werks wird kurz vor Mitternacht erwartet. Welcher der Meiler Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 schließlich der letzte sein wird, ist unklar. Atomkraftgegner wollen das Ende in mehreren Städten mit Kundgebungen begleiten.

Baerbock in Südkorea - Besuch an der Demilitarisierten Zone

PEKING: Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Samstag von China weiter nach Südkorea. Auf der zweiten Station einer Asienreise will die Grünen-Politikerin in der Hauptstadt Seoul mit Außenminister Park Jin sprechen. Zudem ist ein Besuch der Demilitarisierten Zone (DMZ) an der Grenze zu Nordkorea geplant. Dritte Station wird dann Japan sein.

FC Bayern gegen Hoffenheim unter Druck - BVB gastiert in Stuttgart

BERLIN: Nach der Champions-League-Pleite in Manchester und dem Wirbel um Stürmer Sadio Mané ist der FC Bayern im Titelrennen der Fußball-Bundesliga gefordert. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein Sieg Pflicht. Ansonsten könnte Borussia Dortmund mit einem Sieg beim VfB Stuttgart bei aktuell zwei Punkten Rückstand für noch größere Spannung sorgen. Mané wurde wegen eines Streits in der Bayern-Kabine nach der Niederlage in Manchester vom Verein für ein Spiel suspendiert.

Pokal-Halbfinale: Bayern-Fußballerinnen empfangen Wolfsburg

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg treffen im ersten Halbfinale des DFB-Pokals im Topspiel aufeinander. Die derzeit besten deutschen Vereinsmannschaften im Frauenfußball wollen am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und Sky) ins Endspiel einziehen.

Weltmeister O'Sullivan eröffnet Snooker-WM in Sheffield

SHEFFIELD: Der siebenmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan startet als Titelverteidiger in die Snooker-WM in Sheffield. Der Engländer - Spitzname «The Rocket» - bekommt es zum Auftakt am Samstag (11.00 Uhr/Eurosport) mit dem Chinesen Pang Junxu zu tun. Am Abend (20.00 Uhr) ist O'Sullivan dann in der zweiten Session gleich wieder gefordert. Wer zuerst zehn Partien der Billard-Variante gewinnt, zieht ins Achtelfinale ein.

Neue Loreley-Statue am Mittelrhein

ST. GOARSHAUSEN: Das Loreley-Felsplateau am Mittelrhein hat eine neue Bewohnerin: Am Samstag (16.30 Uhr) wird die von der Berliner Künstlerin Valerie Otte geschaffene Loreley-Statue enthüllt. Die 2,20 Meter hohe und realistisch gestaltete Figur hatte bei einer Abstimmung deutlich gewonnen. Zusammen mit Otte wird auch der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) erwartet.