Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.04.23 | Überblick

Ende der letzten Corona-Maskenpflichten

BERLIN: In Deutschland gelten von Samstag an keine bundesweiten Alltagsvorgaben zum Schutz in der Corona-Krise mehr. Damit ist auch die letzte verbliebene Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen vorbei. Das Auslaufen der Corona-Bestimmungen am Freitag (7. April) war von vornherein im Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Auch in einigen anderen Bereichen gibt es künftig keine Krisenregelungen mehr. Die Corona-Impfungen gehen ebenfalls von Samstag an in die reguläre Gesundheitsversorgung über.

Papst Franziskus feiert Osternachtliturgie

ROM: Papst Franziskus feiert an diesem Samstag in Rom im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi die Osternachtliturgie (19.30 Uhr). Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird bei der Feierlichkeit dabei sein. Vor der großen Ostermesse am Sonntag auf dem Petersplatz (10.00 Uhr) vor voraussichtlich Zehntausenden Gläubigen ist die Osternacht am Samstag der wichtigste Gottesdienst des Kirchenjahres. Die Zeremonie beginnt traditionell mit der Einzugsprozession in den dunklen Dom hinter der Osterkerze, an der zum Ruf «Lumen Christi» (Licht Christi) die Kerzen der Priester und Gläubigen entzündet werden.

Verdi will mehrere Galeria-Filialen am Samstag bestreiken

FRANKFURT/MAIN: Aus Protest gegen den harten Sanierungskurs beim insolventen Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof werden am Samstag in mehreren Filialen Warnstreiks erwartet. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten an fünf Standorten in Hessen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Sie ließ zunächst offen, ob zudem Häuser in anderen Bundesländer betroffen sind. In Gelsenkirchen ist eine Demonstration von Galeria-Mitarbeitern geplant. Ein Sanierungsplan für den Konzern, den die Gläubiger Ende März gebilligt haben, sieht bundesweit die Schließung von 47 Filialen vor. Rund 4000 Arbeitsplätze dürften dadurch verloren gehen.

Chance zur Revanche: FC Bayern spielt in Freiburg

MÜNCHEN: Nur vier Tage nach dem Aus im DFB-Pokal hat der FC Bayern München die Chance zur Revanche. Der deutsche Fußball-Meister gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg. Beim Sieger der Partie vom Dienstagabend wollen die Bayern ihre Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen. Im ersten Spitzenspiel des Tages trifft der Erste auf den Vierten. Verfolger Borussia Dortmund empfängt zur gleichen Zeit den 1. FC Union Berlin. Im zweiten Topspiel des 27. Spieltages empfängt der Zweite den Dritten. Der Tabellenfünfte RB Leipzig muss um 18.30 Uhr bei Hertha BSC antreten.