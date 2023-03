Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.04.23 | Überblick

Bayern gegen Dortmund: Gipfel in der Bundesliga

MÜNCHEN: Bayern München und Borussia Dortmund - die großen Titelrivalen treffen am Samstag zum Gipfel in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Am 26. Spieltag geht es um die Spitze und um ein Signal im Meisterrennen. Tabellenführer Dortmund will den Rekordmeister vom ersten Platz fernhalten. Die Bayern, die einen Punkt hinter dem BVB liegen, wollen zurück auf Platz eins. In der Allianz Arena (18.30/ Sky) gibt Thomas Tuchel sein Debüt als Bayern-Trainer und trifft dabei auf seinen Ex-Club BVB.

Verstappen Favorit in Formel-1-Qualifikation in Australien

MELBOURNE: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht als Favorit in die Qualifikation für den Großen Preis von Australien. Der 25 Jahre alte Niederländer ist am Samstag (7.00 Uhr/Sky) bei der dritten Startplatzjagd der Saison im Albert Park im Kampf gegen die Konkurrenz gefordert. Bislang konnte der WM-Spitzenreiter noch nie auf dem Kurs in Down Under gewinnen, sein Red-Bull-Team wartet bereits seit zwölf Jahren auf einen Sieg in der australischen Metropole. Im Training am Freitag hatte sich auch der spanische Altmeister Fernando Alonso im Aston Martin stark gezeigt und rechnet sich Chancen auf eine gute Ausgangsposition aus.