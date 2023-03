Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.03.23 | Überblick

Deutsche Katholiken schließen Reformprozess ab

FRANKFURT/M.: Die deutschen Katholiken schließen am Samstag ihren Reformprozess Synodaler Weg vorläufig ab. Zum letzten Mal tritt dazu die Synodalversammlung aus Geistlichen und Laien zusammen. In den vergangenen Tagen hatte die Versammlung mehrere Reformvorhaben verabschiedet. So beschloss sie mit breiter Mehrheit die «zeitnahe» Einführung offizieller Segensfeiern für homosexuelle Paare. Auch beschloss die Synodalversammlung eine Stärkung der Laien-Kompetenzen. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, dass Frauen im Gottesdienst die Predigt halten oder dass Nicht-Kleriker Tauffeiern abhalten und Kranken segnen.

Habeck und Özdemir reisen nach Brasilien und Kolumbien

BERLIN: Wirtschaftsminister Robert Habeck und Agrarminister Cem Özdemir brechen am Samstagabend zu einer mehrtägigen Reise nach Brasilien und Kolumbien auf. Die Grünen-Politiker werden von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Die Wirtschaftsbeziehungen und die Klimakooperation mit beiden Ländern soll gestärkt werden. Die EU verhandelt seit langem über ein Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur.

Großdemo von Bauern in den Niederlanden gegen Umweltauflagen

DEN HAAG: Aus Protest gegen Umweltauflagen wollen sich niederländische Bauern zu ihrer bisher größten Demonstration versammeln. Zehntausende Menschen werden an diesem Samstag in Den Haag erwartet. Auch rechtspopulistische Parteien riefen zu Protesten gegen die Regierung auf. Die Bauern wenden sich gegen angekündigte Maßnahmen, die Stickstoff-Belastung bei Naturgebieten drastisch zu reduzieren.

Neue Proteste gegen Rentenreform in Frankreich

PARIS: Im Kampf gegen die Regierungspläne für eine Rentenreform in Frankreich haben Gewerkschaften für Samstag landesweit zu neuen Streiks und Protesten aufgerufen. Die Mitte-Regierung in Paris will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Die Gewerkschaften halten das Projekt für ungerecht und brutal.

Chinas Volkskongress will Li Qiang zum neuen Premier wählen

PEKING: In China wird am Samstag ein neuer Ministerpräsident gewählt. Es wird erwartet, dass der Volkskongress in Peking mit überwältigender Mehrheit für Li Qiang stimmt, einen engen Vertrauten von Staatspräsident Xi Jinping. Der 63-Jährige soll die Nachfolge von Li Keqiang (67) antreten, der nicht dem Lager von Xi Jinping angehörte und nach zwei Amtszeiten aus dem Amt scheidet.

Bayern kann vor Revierderby im Duell mit Dortmund vorlegen

BERLIN: Der FC Bayern München kann im Duell mit Borussia Dortmund vorlegen und die Bundesliga-Spitze festigen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FC Augsburg. Der punktgleiche Verfolger Borussia Dortmund muss drei Stunden später im Revierderby beim FC Schalke 04 antreten. In den anderen Samstags-Begegnungen des 24. Spieltages trifft RB Leipzig auf Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt empfängt den VfB Stuttgart und Hertha BSC den 1. FSV Mainz 05.

Shiffrin kann Rekord knacken - Biathleten visieren Staffel-Podest an

ÖSTERSUND: Mikaela Shiffrin kann im schwedischen Are erneut Ski-Geschichte schreiben. Gewinnt der Alpin-Superstar aus den USA an diesem Samstag (10.30 Uhr/13.30 Uhr) den Slalom-Wettbewerb, würde die 27-Jährige mit ihrem 87. Weltcup-Sieg den Schweden Ingemar Stenmark als alleinigen Rekordhalter ablösen. Rund 100 Kilometer weiter östlich wollen die deutschen Biathleten in den letzten Staffel-Wettbewerben der Saison noch einmal die Podestplätze angreifen. In Östersund starten am Samstag beim vorletzten Weltcup um 14.00 Uhr (ZDF und Eurosport) zunächst die Damen über die 4x6 Kilometer.