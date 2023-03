Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.03.23 | Überblick

Chef der Internationalen Atomenergiebehörde zu Gesprächen im Iran

TEHERAN: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, setzt am Samstag seinen Besuch in Teheran fort, um weitere Gespräche über das iranische Atomprogramm zu führen. Westlichen Diplomaten zufolge wollte Grossi unter anderem über intensivere IAEA-Inspektionen in Nuklearanlagen verhandeln, nachdem der Iran die Anreicherung von Uran zuletzt immer mehr gesteigert und damit Befürchtungen genährt hatte, die Islamische Republik könnte nach Atomwaffen streben.

«Miss Germany» 2023 wird gewählt

RUST: Zehn Frauen treten am Samstag (20.45 Uhr) zur Wahl der diesjährigen «Miss Germany» an. Bei dem Wettbewerb sollen seit 2019 die Persönlichkeit und die «Missionen» der Teilnehmerinnen im Vordergrund stehen - und nicht mehr allein deren Aussehen. Die Finalistinnen wurden aus 15.000 Bewerbungen ausgewählt. Die Liveshow wird aus dem Europa-Park im südbadischen Rust über den «Miss Germany»-Kanal auf der Internetplattform Twitch übertragen.

Bundesliga-Abstiegsgipfel im Ruhrpott - Südschlager in Stuttgart

BOCHUM: Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga kommt es an diesem Samstag zum Keller-Gipfel - der Tabellenvorletzte VfL Bochum empfängt ab 15.30 Uhr (Sky) Schlusslicht FC Schalke 04 zum Derby im Ruhrpott. Drei weitere Abstiegskandidaten sind am Samstag ebenfalls gefordert: Der FC Augsburg trifft zu Hause auf Werder Bremen, Hoffenheim gastiert in Mainz (beide 15.30 Uhr/Sky) und der VfB Stuttgart erwartet den FC Bayern München zum Südschlager (18.30 Uhr/Sky).

Drei Medaillenchancen für Deutsche bei Nordisch-WM in Planica

PLANICA: Am letzten Wochenende der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica gibt es für das deutsche Team noch einmal mehrere Medaillenchancen. Allen voran die Skisprung-Männer um Olympiasieger Andreas Wellinger werden am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) im Teamwettbewerb als Anwärter auf Gold gehandelt. In der Nordischen Kombination (10.30 Uhr Skispringen, 15.00 Uhr Langlauf) sind Olympiasieger Vinzenz Geiger und der Normalschanzen-Zweite Julian Schmid Anwärter auf die Top-Plätze. Über 30 Kilometer in der klassischen Technik (12.00 Uhr) zählt Langläuferin Katharina Hennig zum erweiterten Favoritenkreis.

Formel-1-Fahrer jagen nach erster Pole Position des Jahres

SAKHIR: Weltmeister Max Verstappen und seine Formel-1-Rivalen kämpfen am Samstag (16.00 Uhr MEZ/Sky) um die erste Pole Position der neuen Saison. Die Startplatzjagd zum Großen Preis von Bahrain konnte im vergangenen Jahr Charles Leclerc im Ferrari für sich entscheiden. Der Monegasse gewann dann auch das Rennen. Weltmeister wurde aber Verstappen im Red Bull - zum zweiten Mal nacheinander. Der Niederländer ist auch der große Titelfavorit für diese Saison.