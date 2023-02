Das bringt der Samstag

Scholz trifft indischen Premierminister Modi in Neu Delhi

BERLIN/NEU DELHI: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft sich am Samstag bei seinem Antrittsbesuch in Indien in der Hauptstadt Neu Delhi mit Premierminister Narendra Modi. Zu den wichtigsten Themen zählt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dabei nimmt Indien eine neutrale Rolle ein. Bei der UN-Resolution, mit der die Vollversammlung der Vereinten Nationen am Donnerstag Russlands Abzug aus der Ukraine forderte, enthielt sich das Land.

«Aufstand für den Frieden»-Kundgebung am Brandenburger Tor

BERLIN: Nach den Gedenkveranstaltungen zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Feministin Alice Schwarzer für diesen Samstag (14.00 Uhr) am Brandenburger Tor zu einer Kundgebung aufgerufen. Das Motto lautet «Aufstand für Frieden». Wagenknecht und Schwarzer hatten vor zwei Wochen ein «Manifest für Frieden» veröffentlicht.

Nigeria wählt Präsidenten

ABUJA: Begleitet von Spannungen und mehreren Krisen wählt Afrikas bevölkerungsreichstes Land und größte Volkswirtschaft Nigeria an diesem Samstag einen neuen Präsidenten. Erstmals seit der Rückkehr zur Demokratie 1999 hat neben den Kandidaten der zwei vorherrschenden Parteien ein dritter Bewerber Chancen auf den Sieg. Von den 220 Millionen Einwohnern haben 87 Millionen die Wahlberechtigungen abgeholt - ein Rekord. Insgesamt gibt es 18 Kandidaten. Präsident Muhammadu Buhari (80) scheidet nach zwei Amtszeiten aus.

Hessens Grüne wollen Ministerpräsidenten-Kandidaten nominieren

WETZLAR: Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir soll bei einem Landesparteitag der Grünen am Samstag (10.00 Uhr) in Wetzlar zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert werden. Dies ist das erste Mal, dass Hessens Grüne mit einem eigenen Kandidaten für das höchste Regierungsamt in den Wahlkampf ziehen. Al-Wazir ist in der derzeitigen schwarz-gelben Koalition Vize-Ministerpräsident. Die Wahl ist im Oktober.

Auszeichnungen der Berlinale werden verliehen

BERLIN: Bei den Filmfestspielen in Berlin werden am Samstagabend (18.30 Uhr) die Auszeichnungen verliehen. Insgesamt sind 19 Filme im Rennen. Mit dem Goldenen Bären wird der beste Film im Wettbewerb geehrt. Vergeben werden auch mehrere Silberne Bären, beispielsweise für beste Regie und beste Schauspielleistung. Im vergangenen Jahr hatte das Drama «Alcarràs - Die letzte Ernte» den Goldenen Bären gewonnen.

Borussia Dortmund kann Bundesliga-Tabellenführung erobern

BERLIN: Borussia Dortmund kann an diesem Samstag die Führung in der Fußball-Bundesliga erobern. Schon bei einem Unentschieden in der Partie um 15.30 Uhr (Sky) bei der abstiegsbedrohten TSG 1899 Hoffenheim würden die Westfalen zumindest für rund 26 Stunden vorbei am FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin auf Platz eins springen.

Skispringer starten bei WM in Planica - Althaus im Team gefordert

PLANICA: Nach der Goldmedaille von Katharina Althaus sind an diesem Samstag ihre Skisprung-Kollegen erstmals bei der WM im slowenischen Planica gefordert. Der Wettbewerb auf der Normalschanze beginnt um 17.00 Uhr (ZDF und Eurosport) und ist damit der Abschluss eines WM-Tages voller Entscheidungen. Auch in der Nordischen Kombination der Männer (10.00 Uhr Langlauf, 15.30 Uhr Skispringen) und im Skiathlon (14.00 Uhr) der Frauen mit Olympiasiegerin Katharina Hennig werden Medaillen vergeben. Althaus peilt zudem ihr zweites Edelmetall bei diesen Titelkämpfen an. Im Team-Wettbewerb der Skispringerinnen (12.15 Uhr) zählt Deutschland zu den Favoritinnen.