Das bringt der Samstag

US-Vizepräsidentin Harris spricht in München - Treffen mit China?

MÜNCHEN: Mit Spannung werden am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz die Reden der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und des britischen Premierministers Rishi Sunak erwartet. Im Mittelpunkt der Konferenz steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der vor knapp einem Jahr begonnen hat. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Konferenz am Freitag per Videoansprache eröffnet und weitere Waffenlieferungen gefordert.

Demos zur Sicherheitskonferenz - Groß-Kundgebungen in München

MÜNCHEN: Mehrere Proteste und Demonstrationen begleiten an diesem Wochenende die Münchner Sicherheitskonferenz. Allein am Samstag sind rund ein Dutzend Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Treffen in der bayerischen Landeshauptstadt angemeldet. Rund 4500 Beamte aus Bayern und anderen Bundesländern sowie 300 Bundespolizisten sind rund um die Konferenz im Einsatz. Dort beraten bis Sonntag 40 Staats- und Regierungschefs und fast 100 Minister vor allem darüber, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden kann.

Steinmeier beendet Staatsbesuch in Malaysia

KUALA LUMPUR: Mit dem Besuch eines Nationalparks auf der Insel Borneo beendet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Samstag seinen dreitägigen Staatsbesuch in Malaysia. Er wird im malaysischen Teil der Insel mit Expertinnen und Experten über Arten- und Klimaschutz sprechen. Vor dem Rückflug nach Berlin will er zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender eine Aufzuchtstation für Orang-Utans besuchen. Im Semenggoh Wildlife Center - unweit des indonesischen Inselteils Borneos - leben Orang-Utans, die verletzt oder aus Gefangenschaft befreit wurden.

Berlinale 2023 - Pressekonferenz mit Sean Penn geplant

BERLIN: Hollywoodstar Sean Penn soll bei der Berlinale seinen neuen Film «Superpower» vorstellen. Für das Projekt hatte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Nach der Premiere des Films am Freitagabend ist am Samstagmorgen (10.30 Uhr) eine Pressekonferenz geplant. Im Programm der Filmfestspiele in Berlin steht am Samstag auch die Verfilmung von Felix Lobrechts Roman «Sonne und Beton». Im Wettbewerb läuft unter anderem der Film «Manodrome», bei dem Adrien Brody und Jesse Eisenberg mitspielen.

Deutsche Biathlon-Staffeln wollen in Oberhof WM-Medaillen

OBERHOF: Zum Start des Super-Wochenendes bei der Heim-WM in Oberhof wollen die deutschen Biathletinnen und Biathleten zwei Medaillen. Zunächst ist am Samstag (11.45 Uhr) die Männerstaffel mit Justus Strelow, Johannes Kühn, Roman Rees und Benedikt Doll gefordert. Anschließend (15.00 Uhr/beide ARD und Eurosport) ist die Frauenstaffel mit Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick dran. In beiden Teamwettbewerben geht Norwegen als Favorit an den Start. Aufgrund einer amtlichen Wetterwarnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde entscheidet der Weltverband erst am Samstagmorgen, ob die Rennen ausgetragen werden.

Ski-WM: Weltcup-Siegerin Dürr hofft im Slalom auf Medaille

MÉRIBEL: Skirennfahrerin Lena Dürr will ihren erfolgreichen Winter mit einer WM-Medaille krönen. Die Münchnerin ist nach ihrem Weltcup-Sieg Ende Januar Deutschlands größte Hoffnungsträgerin im Slalom an diesem Samstag (10.00 und 13.30 Uhr/ARD und Eurosport). Zusätzlich schickt der Deutsche Skiverband bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich Emma Aicher, Jessica Hilzinger und Andrea Filser ins Rennen.

EM-Stars starten bei Hallen-Titelkämpfen in Dortmund

DORTMUND: Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten am Samstag (12.30 Uhr) und Sonntag (10.00 Uhr) in Dortmund sind auch Medaillengewinner der EM 2022 in München am Start. Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper hat über 60 Meter den dritten Titel nach 2017 und 2018 im Visier. Über 3000 Meter könnte die deutsche Rekordlerin Konstanze Klosterhalfen ebenfalls zum dritten Mal Meisterin werden. Die 5000-Meter-Europameisterin hat in Hanna Klein eine starke Widersacherin. Sie siegte in den vergangenen drei Jahren. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo könnte schon den sechsten Titel holen. Insgesamt sind rund 490 Teilnehmer gemeldet.

Basketball-Bundesliga ermittelt Pokalsieger

OLDENBURG: In der Basketball-Bundesliga wird an diesem Wochenende der erste Titel vergeben. Beim Top Four in Oldenburg geht es am Samstag und Sonntag um den Pokalsieg. Im ersten Halbfinale stehen sich am Samstag (16.00 Uhr/Magentasport) Gastgeber EWE Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg gegenüber. Danach kommt es um 19.30 Uhr im zweiten Halbfinale zum Top-Duell zwischen Titelverteidiger Alba Berlin und Bayern München. Das Endspiel findet am Sonntag (15.00 Uhr) statt.

Sommers Rückkehr nach Gladbach - Frankfurt will Wiedergutmachung

BERLIN: Die Rückkehr von Bayern Münchens Torhüter Yann Sommer zu seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach ist einer der Höhepunkte der Samstag-Spiele in der Fußball-Bundesliga. Die Gladbacher empfangen den Rekordmeister um 15.30 Uhr (Sky) im Borussia-Park, wo es ein Wiedersehen mit Sommer nur 30 Tage nach seinem Wechsel zu den Bayern geben wird.