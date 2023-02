Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.02.23 | Überblick

Neue Massenkundgebungen in Frankreich gegen Rentenreform

PARIS: In Frankreich werden an diesem Samstag wieder Kundgebungen mit Hunderttausenden Teilnehmern gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron erwartet. Zum vierten Mal mobilisieren die Gewerkschaften gegen die Pläne der Mitte-Regierung für eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Macron begründet die Reform mit einem drohenden Defizit in der Rentenkasse. Weil die Bevölkerung immer älter wird, müssten die Beschäftigten für eine steigende Zahl von Rentnern aufkommen.

Grammy-Gewinner Harry Styles ist Topfavorit bei Brit Awards

LONDON: Der britische Pop-Superstar Harry Styles («As It Was») und das Indie-Rock-Duo Wet Leg («Chaise Longue») sind die Favoriten bei den Brit Awards, die an diesem Samstag in London verliehen werden. Beide sind jeweils viermal nominiert, auch in der Kategorie «Album des Jahres». Der frühere One-Direction-Sänger Styles, der vergangenes Wochenende bei den Grammys abräumte, ist Topfavorit für den Preis als «Bester Künstler». Nach den Grammys gelten die Brit Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt.

Bundesliga-Topspiel Leipzig gegen Union - Matarazzo-Einstand

BERLIN: Das Duell zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin steht im Mittelpunkt des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Pokalsieger Leipzig empfängt den Tabellenzweiten am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und kann mit einem Sieg an dem Überraschungsteam von Trainer Urs Fischer vorbeiziehen. Tabellenführer FC Bayern München will zuvor mit einem Erfolg gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) Rang eins verteidigen. Der VfB Stuttgart hofft beim SC Freiburg auf wichtige Punkte gegen den Abstieg. Währenddessen gibt der Stuttgarter Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo seinen Einstand als Coach der TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen.

Nach WM-Silber 2021: Skifahrerin Weidle will nächste Medaille holen

MÉRIBEL: Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich gehen am Samstag (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) mit der Abfahrt der Damen weiter. Kira Weidle ist die große deutsche Medaillenhoffnung in der Königsdisziplin. Bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo hatte die 26 Jahre alte Starnbergerin überraschend Silber gewonnen. In diesem Winter stand sie schon zweimal auf einem Weltcuppodest. Favoritin auf Gold ist die Italienerin Sofia Goggia.

Bö großer WM-Favorit im Biathlon-Sprint in Oberhof

OBERHOF: Einen Tag nach dem WM-Triumph von Denise Herrmann-Wick bei den Frauen beginnen beim Biathlon-Heimspiel im thüringischen Oberhof auch für die deutschen Männer die Einzel-Wettbewerbe. Ex-Weltmeister Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn, Justus Strelow und David Zobel sind am Samstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im Sprint über zehn Kilometer gefordert. Großer Favorit ist allerdings der Norweger Johannes Thingnes Bö. Der 29-Jährige gewann in dieser Saison alle sechs Wettbewerbe dieser Disziplin.