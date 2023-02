Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.02.23 | Überblick

Papst Franziskus trifft Flüchtlinge im Südsudan

JUBA: Papst Franziskus will sich an diesem Samstag im Südsudan mit Binnenflüchtlingen und Migranten treffen. In der noch jungen Republik kommt es trotz einer Friedensvereinbarung seit Jahren immer wieder zu Konflikten, Kämpfen und Überfällen, weswegen viele Menschen ihre Heimatregionen verlassen mussten. Franziskus wird im Südsudan und auch bei der Begegnung mit den Migranten (15.30 Uhr MEZ) vom Erzbischof von Canterbury und Primas der anglikanischen Kirche, Justin Welby, sowie dem sogenannten Moderator der Kirche Schottlands, Iain Greenshields, begleitet. Die drei hatten am Freitag Südsudans Präsident Salva Kiir und andere Politiker zu Gesprächen getroffen.

Aachener Karneval ehrt Außenministerin - Orden für «moderne Ritterin»

AACHEN: Außenministerin Annalena Baerbock bekommt am Samstagabend bei einer Festsitzung in Aachen den karnevalistischen Orden wider den tierischen Ernst. Der Aachener Karnevalsverein (AKV) will damit die Grünen-Politikerin als eine «moderne Ritterin im besten Sinne» würdigen. Sie habe sich in kürzester Zeit mit Mut, Entschlossenheit und Schlagfertigkeit großen Respekt auf internationaler Ebene erarbeitet, erklärte der AKV.

Tiktok-Teilnehmer für deutschen ESC-Vorentscheid wird verkündet

HAMBURG: Acht Musik-Acts für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) stehen bereits fest - am Samstagabend (ab 18.00 Uhr) soll nun der neunte und letzte Platz im Wettbewerb um die Reise nach Liverpool vergeben werden. In der ARD-Mediathek und auf «eurovision.de» sollen in der etwa einstündigen Liveshow «Alles Eurovision» die Tiktok-Gewinnerin oder der Tiktok-Gewinner verkündet werden. Der deutsche Vorentscheid «Unser Lied für Liverpool» wird dann am 3. März (22.20 Uhr) im Ersten übertragen. Das Finale ist am 13. Mai im englischen Liverpool geplant.

Kulturhauptstadt-Jahr in Eleusis wird feierlich eröffnet

ELEUSIS: Mit einer multimedialen Feier und der Beteiligung zahlreicher Einwohner läutet am Samstag die kleine griechische Hafenstadt Eleusis ihr Europäisches Kulturhauptstadt-Jahr ein. Die Feierlichkeiten werden entlang der Küste vor Eleusis rund 20 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt stattfinden.

Bundesliga: Union winkt Tabellenspitze - BVB empfängt Freiburg

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 würden die Köpenicker am FC Bayern München vorbeiziehen. Der deutsche Meister spielt erst am Sonntag beim VfL Wolfsburg. Neben Union sind auch die weiteren Verfolger am Samstag im Einsatz: Der Dritte RB Leipzig spielt beim 1. FC Köln, Borussia Dortmund empfängt im Duell des Vierten gegen den Fünften den SC Freiburg. Die sechstplatzierten Frankfurter treffen auf den Abstiegskandidaten Hertha BSC.

Zwei Einzelspringen am zweiten Weltcup-Tag in Willingen

WILLINGEN: Beim Skisprung-Weltcup in Willingen stehen am zweiten Wettkampftag die ersten Einzelspringen auf dem Programm. Vor heimischer Kulisse starten an diesem Samstag zunächst die Frauen (12.15 Uhr), im Anschluss stehen dann für die Männer (16.10 Uhr/ARD und Eurosport) zwei Durchgänge auf der Mühlenkopfschanze an. Bei den Männern kehrt Karl Geiger nach einer Trainingspause zurück.