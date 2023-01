Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.01.23 | Überblick

Neue Proteste gegen Frankreichs Rentenreform geplant

PARIS: In Frankreich sind am Samstag neue Proteste gegen die umstrittene Rentenreform geplant. Frankreichs Linkspartei LFI und verschiedene Jugendorganisationen haben Kundgebungen angekündigt. Weil sich das aktuelle Rentensystem wegen der alternden Bevölkerung langfristig nicht finanziert, will Frankreichs Regierung das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Etliche Einzelsysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen abgeschafft werden. Die monatliche Mindestrente soll auf etwa 1200 Euro steigen.

Verdi setzt Post-Warnstreiks fort - Samstag sollen Zusteller streiken

BONN: Die Gewerkschaft Verdi will am Samstag ihre Warnstreiks bei der Deutschen Post fortsetzen. Bundesweit hat sie die Beschäftigten in der Paket- und Briefzustellung zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Bereits am Donnerstag und Freitag hatten nach Verdi-Angaben rund 15.000 Beschäftigte in den Brief- und Paketzentren ganztägig gestreikt. Laut Post kann es deshalb zu tagelangen Verzögerungen bei der Zustellung kommen.

Slowaken stimmen am Samstag über Verfassungsänderung ab

BRATISLAVA: Rund 4,5 Millionen stimmberechtigte Bürger sind am Samstag in der Slowakei aufgerufen, in einer Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung zu entscheiden. Die Befürworter wollen mit der Verfassungsänderung erreichen, dass künftig auch in der Slowakei vorgezogene Neuwahlen erlaubt werden, wie sie in anderen EU-Ländern üblich sind. Bisher sieht die slowakische Verfassung vor, dass das für vier Jahre gewählte Parlament auch dann nicht vorzeitig aufgelöst werden darf, wenn eine Regierung auseinanderbricht und sich keine Mehrheit für eine neue Koalition finden lässt. Die linke Opposition hat mit rund 400.000 Wähler-Unterschriften ein Referendum erzwungen, das dies ändern soll.

Demonstration und Agrarministerkonferenz zur Grünen Woche

BERLIN: Anlässlich der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin ruft ein Bündnis am Samstag zu einer Demonstration für einen Wandel der Landwirtschaft auf. Unter dem Motto «Wir haben es satt» werden rund 50 Traktoren in der Hauptstadt erwartet. Angemeldet wurden 10.000 Teilnehmer. An der Initiative beteiligen sich unter anderem ökologisch und konventionell wirtschaftende Bauern, Natur-, Umwelt- und Tierschutzverbände. Zu den Forderungen gehören etwa eine Senkung der Mehrwertsteuer auf «klimagerechte» Lebensmittel und mehr Ackerflächen für den Anbau menschlicher Nahrung statt für Futter.

Strandkorbsprinter nach Corona-Pause zurück auf Insel Usedom

AHLBECK: In Ahlbeck auf Usedom wollen nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder schnelle Strandkorbträger gegeneinander sprinten. 18 Teams haben sich für die Strandkorbsprint WM online angemeldet, wie Veranstalter Mayk Borchardt sagte. Teams aus je zwei Sportlern müssen dabei einen etwa 60 Kilogramm schweren Strandkorb über eine 20 Meter lange Strecke im Ostseesand ins Ziel schleppen. Männer und Frauen können zusammen antreten. Der Rekord steht seit Jahren bei 4,91 Sekunden.

Deutschlands Handballer können ins WM-Viertelfinale einziehen

KRAKAU: Die deutschen Handballer können am Samstagabend (20.30 Uhr/ZDF) bereits ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft einziehen. Dazu muss die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ihr Spiel gegen die Niederlande im polnischen Kattowitz gewinnen. Doch trotz einer bislang starken WM mit vier Siegen aus vier Spielen warnen Coach und Spieler vor dem Gegner. Denn die Niederländer sind ein anderes Kaliber als etwa die zuletzt locker geschlagenen Argentinier.

VfB Stuttgart mit Trainer-Rückkehrer Labbadia gegen Mainz 05

STUTTGART: Der VfB Stuttgart hofft im ersten Pflichtspiel unter Trainer-Rückkehrer Bruno Labbadia auf einen positiven Wiederbeginn im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FSV Mainz 05 gefordert. Der Abstand von Mainz auf die Abstiegszone ist nach vier Spielen ohne Sieg vor der WM-Pause auf fünf Punkte geschmolzen, Stuttgart steht auf Relegationsplatz 16. Labbadia kehrt zwei Jahre nach seinem Aus bei Hertha BSC auf die Bundesliga-Bühne zurück. Den VfB trainierte der einstige Stürmer bereits von Dezember 2010 bis August 2013.

WM-Generalprobe in Biathlon-Verfolgung - Zweite Abfahrt in Kitzbühel

ANTHOLZ: Für die deutschen Biathletinnen und Biathleten steht die WM-Generalprobe in den Verfolgungsrennen auf dem Programm. Beim Weltcup im italienischen Antholz sind am Samstag von 13.00 Uhr an zunächst die Frauen gefordert. Denise Herrmann-Wick hat als Sechste mit 23 Sekunden Rückstand auf die Italienerin Dorothea Wierer die besten Aussichten auf einen Podestplatz. Anschließend gehen die Männer um 15.00 Uhr (ZDF und Eurosport) auf die Jagd nach dem norwegischen Sprintsieger Johannes Thingnes Bö. Roman Rees startet als Vierter 57 Sekunden hinter dem fünfmaligen Olympiasieger.

Siegemund spielt bei Australian Open um Einzug ins Achtelfinale

MELBOURNE: Tennisspielerin Laura Siegemund will am Samstag (nicht vor 19.00 Uhr Ortszeit/9.00 Uhr MEZ/Eurosport) bei den Australian Open in Melbourne erstmals in ihrer Karriere ins Achtelfinale einziehen. Dafür muss die einzige verbliebene deutsche Teilnehmerin aber eine Überraschung gegen die an Nummer vier gesetzte Französin Caroline Garcia schaffen. Die ersten beiden Runden beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres hatte die 34-Jährige jeweils in drei Sätzen für sich entschieden.