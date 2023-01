Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.01.23 | Überblick

8000 Teilnehmer zu Kundgebung mit Greta Thunberg erwartet

ERKELENZ: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt am Samstag an einer Kundgebung gegen den Abriss des Dorfes Lützerath zur Braunkohleförderung teil. Zu der Demonstration im Nachbarort Keyenberg, der wie Lützerath zu Erkelenz gehört, erwartet die Polizei 8000 Teilnehmer. Das Motto der Demonstration ist «Räumung verhindern! Für Klimagerechtigkeit».

CDU-Vorstand schließt Jahresauftakt-Klausur ab

WEIMAR: Der CDU-Bundesvorstand schließt an diesem Samstag seine Klausurtagung zum Jahresauftakt in Weimar ab. Das Führungsgremium will eine Erklärung beschließen, um das Profil der Partei in der Wirtschafts- und Klimapolitik zu schärfen. Sie zielt auf Anreize und neue Technologien, um mehr Klimaschutz und eine Erneuerung der Industrie zusammenzubringen. Im Blick stehen auch die Landtagswahlen in diesem Jahr, beginnend mit der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 12. Februar.

Bundeskanzler zur Eröffnung von Erdgas-Terminal in Lubmin erwartet

LUBMIN: Zur offiziellen Eröffnung des Flüssigerdgas-Terminals im vorpommerschen Lubmin werden am Samstag (14.00 Uhr) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, dem Landesumweltminister Till Backhaus sowie dem Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (alle SPD) soll die letzte ausstehende Betriebsgenehmigung an die Betreiber übergeben werden.

Präsidentschaftswahl in Tschechien geht zu Ende - knappes Rennen

PRAG: In Tschechien geht an diesem Samstag die zweitägige Präsidentschaftswahl zu Ende. Die Bürger des EU- und Nato-Mitgliedstaats dürfen ihre Stimme noch bis 14.00 Uhr abgeben. Um den Einzug in die wahrscheinliche Stichwahl kämpfen drei Favoriten: der Ex-Nato-General Petr Pavel, der Milliardär und populistische Ex-Regierungschef Andrej Babis sowie die Wirtschaftsprofessorin Danuse Nerudova. In Umfragen lagen sie alle fast gleichauf um die 25-Prozent-Marke.

Deutsche Biathletinnen hoffen auf Aufwärtstrend und Staffel-Podium

RUHPOLDING: Nach zuletzt eher enttäuschenden Einzelrennen wollen die deutschen Biathletinnen beim Heim-Weltcup in Ruhpolding in der Staffel wieder überzeugen. Nach einem vierten Platz im vergangenen Staffelrennen in Hochfilzen soll es für Anna Weidel, Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick am Samstag (14.25 Uhr/ARD und Eurosport) vor heimischer Kulisse wieder zurück auf das Podest gehen.

Deutsche Hockey-Herren zum WM-Auftakt gegen Japan

BHUBANESWAR: Mit der Partie gegen Japan startet die deutsche Herrenhockey-Nationalmannschaft am Samstag (14.30 Uhr/DAZN) in die Weltmeisterschaft in Indien. Die DHB-Auswahl, die 2002 und 2006 den WM-Titel gewann, gilt in der Gruppe B neben Titelverteidiger Belgien als Favorit auf den Einzug ins Viertelfinale. Weitere Gegner der Mannschaft von Bundestrainer André Henning sind Belgien am 17. Januar (14.30 Uhr/DAZN) und Südkorea am 20. Januar (14.30 Uhr/DAZN).