Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.01.23 | Überblick

CSU-Landesgruppe setzt Klausur im Kloster Seeon fort

SEEON: Mit einem Gespräch mit der Präsidentin des Europa-Parlaments, Roberta Metsola, setzen die 45 CSU-Bundestagsabgeordneten am Samstag (9.00 Uhr) ihre Klausurtagung fort. Zu ihrem Treffen im oberbayerischen Kloster Seeon erwarten sie außerdem den Ökonomen Lars Feld, die moldauische Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita, den RWE-Vorstandsvorsitzenden Markus Krebber und den Chef des Stromnetzbetreibers 50Hertz, Stefan Kapferer.

Herrmann-Wick und Doll mit Chancen auf Biathlon-Podestplätze

POKLJUKA: In den Verfolgungsrennen bieten sich den deutschen Biathleten beim Weltcup auf der slowenischen Hochebene Pokljuka erneut Chancen auf die Podestplätze. Denise Herrmann-Wick startet am Samstag (11.30 Uhr) als Sechste mit 36 Sekunden Rückstand auf Sprintsiegerin Elvira Öberg aus Schweden. Benedikt Doll geht im Jagdrennen (14.45 Uhr/beide ZDF und Eurosport) als Vierter in die Loipe. Dominator Johannes Thingnes Bö aus Norwegen, der am Freitag seinen vierten Sieg im vierten Sprint des Winters feierte, hat beim Start schon 1:03 Minuten Vorsprung. Allerdings liegt der Schwarzwälder Doll nur sieben Sekunden hinter Rang drei zurück.

Handballer bestreiten letzte WM-Tests gegen Island

BREMEN: Mit gelungenen Auftritten gegen Island wollen sich die deutschen Handballer Selbstvertrauen für die Weltmeisterschaft holen. Die jeweils ausverkauften Duelle mit dem EM-Sechsten am Samstag (16.15 Uhr/ZDF) in Bremen und am Sonntag (15.30 Uhr/ZDF.de) in Hannover sind die letzten Härtetests für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason vor dem WM-Auftakt in der kommenden Woche. Bei der Endrunde vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden trifft die DHB-Auswahl in der Vorrunde auf Asienmeister Katar, Serbien und Algerien.