Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.12.22 | Überblick

Atomkraftwerk Neckarwestheim geht in Kurzstillstand

NECKARWESTHEIM: Um in den nächsten Monaten Deutschland mit Strom versorgen zu können, fährt der Energieversorger EnBW zum Jahreswechsel das Atomkraftwerk Neckarwestheim 2 herunter. Die 193 Brennelemente sollen dann während eines Kurzstillstands von zwei bis drei Wochen neu zusammengesetzt werden. Nach dem Wiederhochfahren soll der Meiler im Landkreis Heilbronn bis Mitte April bis zu 1,7 Milliarden Kilowattstunden Strom produzieren. Ohne die neue Konfiguration der Brennelemente wäre nur etwa ein Drittel dessen möglich.

Steinmeier reist nach Brasilien zur Amtseinführung von Lula

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fliegt am Samstag (10.15 Uhr) nach Brasilien. Er will am Neujahrstag in der Hauptstadt Brasilia an der Amtseinführung des neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva teilnehmen. Deutschland hofft auf einen Neustart der bilateralen Beziehungen mit Brasilien, die in den vier Amtsjahren des Ende Oktober abgewählten rechten Präsidenten Jair Bolsonaro gelitten haben. Einen Neustart wünscht sich Deutschland auch beim Schutz des Regenwaldes, der für das Weltklima von enormer Bedeutung ist. Der Bundespräsident wird daher auch von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) begleitet.

Papst Franziskus feiert Dankgottesdienst am Silvesterabend

ROM: Papst Franziskus feiert am frühen Silvesterabend im Vatikan seinen letzten Gottesdienst des Jahres. Bei der Vesper im Petersdom (17.00 Uhr) mit dem traditionellen Lobgesang «Te Deum» dankt das Oberhaupt der katholischen Kirche Gott für das abgelaufene Jahr. Im vorigen Jahr hatte Franziskus die Leitung der Feier überraschend dem Kardinal Giovanni Battista Re überlassen, offenbar wegen seiner anhaltenden Knieprobleme. Dieses Mal ist laut Messbuch vorgesehen, dass der 86 Jahre alte Argentinier den Gottesdienst wieder selbst leitet.

Die Welt begrüßt das neue Jahr fast wie vor Corona

BERLIN: Milliarden Menschen auf der Welt heißen in der Nacht zum Sonntag das neue Jahr 2023 willkommen - es ist schon der dritte Jahreswechsel mit Corona. Doch im Gegensatz zu den vergangenen zwei Jahren gibt es in vielen Ländern keine Pandemie-Einschränkungen mehr für die Feierlichkeiten. In Deutschland gab es vor Silvester kein Verkaufsverbot für Feuerwerk mehr. Die übliche Debatte über Sinn und Unsinn von Böllerei flammte deshalb wieder auf. Mit Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich im Norden wird die Silvesternacht erneut ungewöhnlich mild. Die Neujahrsansprache am Silvesterabend kommt zum zweiten Mal von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Barenboim kehrt mit Beethovens Neunter zurück

BERLIN: Der lange Zeit erkrankte Daniel Barenboim kehrt an diesem Samstag (19.00 Uhr) an das Dirigentenpult zurück. Der Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden Berlin dirigiert mit der neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven ein Konzert zum Jahreswechsel. Auch für den Neujahrstag am Sonntag steht das Stück mit der finalen Ode an die Freude auf dem Programm. Der 80 Jahre alte Barenboim hatte Anfang Oktober angekündigt, er müsse sich jetzt so weit wie möglich auf sein körperliches Wohlbefinden konzentrieren.

Skispringer bei Tournee-Quali in Garmisch-Partenkirchen gefordert

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Die Skispringer um den deutschen Tournee-Hoffnungsträger Karl Geiger treten an Silvester traditionell bei der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen an. Die besten 50 Athleten sind beim Neujahrsspringen dabei. Außerdem werden die K.o.-Duelle durch das Qualifikationsergebnis bestimmt. Geiger liegt nach dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf auf Rang vier. Es führt der Norweger Halvor Egner Granerud. Der 26-Jährige hat einen Vorsprung von umgerechnet rund zehn Metern auf Geiger. Die Qualifikation beginnt um 14 Uhr (ARD und Eurosport).