Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.12.22 | Überblick

Wohl letzte Verhandlungsrunde über EU-Emissionshandel

BRÜSSEL: Die EU-Verhandlungen über wichtige Teile des Klimapakets «Fit for 55» zur Senkung der Treibhausgase gehen am Samstag (11.00 Uhr) in die wohl letzte Runde. Dabei geht es um eine Reform des EU-Emissionshandels und einen Klima-Sozialfonds, der Bürger bei der Energiewende unterstützen soll. Zudem soll festgelegt werden, ab wann eine CO2-Abgabe für in die EU importierte Güter gilt. Eine Einigung wird voraussichtlich in der Nacht zum Sonntag erwartet.

Erstes deutsches Importterminal für Flüssigerdgas wird eröffnet

WILHELMSHAVEN: Das erste deutsche schwimmende Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) wird an diesem Samstag in Anwesenheit von Spitzenpolitikern der Bundesregierung in Wilhelmshaven eröffnet. Zu dem Festakt (11.00 Uhr) werden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Das Terminal ist Teil der deutschen Bemühungen, um unabhängig von Erdgas aus Russland zu werden. Betrieben wird die Anlage von dem Gasimporteur Uniper.

Tunesier stimmen über neues Parlament ab

TUNIS: In Tunesien wird an diesem Samstag ein neues Parlament gewählt. Die künftige Volksvertretung wird aber deutlich weniger Macht haben als frühere. Präsident Kais Saied hatte das alte Parlament Ende März aufgelöst, um seine politischen Gegner zu schwächen. Seit der Einführung einer umstrittenen neuen Verfassung im Sommer kann der Staatschef bereits ohne Zustimmung des Parlaments die Regierung sowie Richter ernennen und entlassen. Der Ex-Juraprofessor änderte auch das Wahlrecht. Seit Monaten protestieren Anhänger und Gegner Saieds in dem nordafrikanischen Land. Die Opposition rief zum Boykott der Abstimmung auf.

«Ein Herz für Kinder» - Königin Silvia wird zur Spendengala erwartet

BERLIN: Bei der Spendengala «Ein Herz für Kinder» wird eine Woche vor Weihnachten erneut Geld für den guten Zweck gesammelt. Zur Show, die am Samstagabend (20.15 Uhr) im ZDF zu sehen ist, wird unter anderem Schwedens Königin Silvia erwartet. Die von dem Verleger Axel Springer und der «Bild»-Zeitung ins Leben gerufene Hilfsorganisation «Ein Herz für Kinder» unterstützt beispielsweise Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen oder auch Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe.

Christiane Hörbiger wird in Wien beigesetzt

WIEN: Angehörige, Freunde und Fans von Christiane Hörbiger wollen am Samstag auf dem Wiener Zentralfriedhof Abschied von der Schauspielerin nehmen. Hörbiger, die vor kurzem im Alter von 84 Jahren starb, wird am Nachmittag in einem Ehrengrab bestattet. Zuvor wird sie am Morgen in der großen Jugendstil-Kirche des Friedhofs aufgebahrt, wo am Mittag eine Trauerfeier stattfindet. Die beliebte TV- und Filmdarstellerin starb am 30. November in ihrer Heimatstadt Wien.

WM in Katar: Marokko und Kroatien spielen um Platz drei

DOHA: Die beiden unterlegenen Halbfinalisten Marokko und Kroatien spielen bei der Fußball-WM in Katar an diesem Samstag (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV) um den dritten Platz. Die Vorfreude auf das Duell um Bronze hält sich zumindest bei den Nordafrikanern in Grenzen, wie Trainer Walid Regragui bei der Pressekonferenz vorab durchblicken ließ. Aufseiten Kroatiens könnte es für Kapitän Luka Modric im Chalifa International Stadion von Al-Rajjan der letzte Auftritt bei einer WM werden. Beim nächsten Turnier 2026 wäre der Mittelfeldspieler von Real Madrid 40 Jahre alt.

Gute Ausgangslage für Biathleten - Skispringer vor Generalprobe

LE GRAND-BORNAND: Nach seiner fehlerfreien Leistung im Schießen und einem starken dritten Platz im Sprint hat sich Biathlet Benedikt Doll eine gute Ausgangslage für die Verfolgung gesichert. Mit 38 Sekunden Rückstand auf den Weltcup-Gesamtführenden Johannes Thingnes Bö geht der deutsche Routinier am Samstag (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) in das Rennen. Für die Verfolgung haben sich alle sechs deutschen Starter qualifiziert.