Das bringt der Samstag

Nobelpreisträger werden in Stockholm und Oslo ausgezeichnet

STOCKHOLM: Die diesjährigen Nobelpreisträgerinnen und -träger erhalten am Samstag in Skandinavien ihre prestigeträchtigen Auszeichnungen. Bei einer Zeremonie im Rathaus der norwegischen Hauptstadt Oslo (ab 13.00 Uhr) werden zunächst Menschenrechtler aus der Ukraine, Russland und Belarus mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Alle weiteren Nobelpreisträger werden dann am Nachmittag (ab 16.00 Uhr) in Stockholm ausgezeichnet.

Spitzen der Linken beraten in Leipzig

LEIPZIG: Nach monatelangen Konflikten mit der früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht beraten die Spitzen der Linken am Samstag in Leipzig über die künftige Linie der Partei. Bei der Klausur wollen die Bundesvorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan die Reihen schließen und inhaltliche Positionen klären. Geladen sind neben dem Bundesvorstand auch der Spitzen der Bundestagsfraktion sowie die Vorsitzenden von Landesverbänden und Landtagsfraktionen.

Europäischer Filmpreis wird in Island verliehen

REYKJAVIK: Der Europäische Filmpreis wird am Samstagabend im isländischen Reykjavik verliehen. Rund 600 Gäste werden erwartet. Ausgezeichnet wird unter anderem der beste europäische Spielfilm des Jahres. Die Mitglieder der Europäischen Filmakademie konnten in etlichen Kategorien über die Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen. Mehrfach nominiert sind beispielsweise die Satire «Triangle of Sadness» über eine Luxuskreuzfahrt, der Thriller «Holy Spider» über einen Frauenmörder im Iran und das Jugenddrama «Close» über die Freundschaft zweier Jungs.

Weimar verleiht diesjährigen Menschenrechtspreis

Weimar (dpa/th) - Der diesjährige Menschenrechtspreis der Stadt Weimar soll am Samstag (17.00 Uhr) an Irina Scherbakowa vergeben werden, die zu den Gründungsmitgliedern der in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation «Memorial» gehört. Die Organisation erhielt auch den diesjährigen Friedensnobelpreis. Die Stadt Weimar ehrt zusammen mit Scherbakowa auch Olga Karatch (Belarus), die die Menschenrechtsorganisation «Nash Dom - Unser Haus» ins Leben rief. Der Preis wird jährlich am 10. Dezember verliehen, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Er ist mit 5000 Euro dotiert.

WM-Viertelfinals am Samstag: Mbappé und Kane im direkten Duell

DOHA: Am Samstag stehen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar die beiden letzten Viertelfinalspiele auf dem Plan. Zunächst will Marokko im Duell gegen Portugal (16.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) etwas Historisches schaffen und als erste afrikanische Mannschaft in ein WM-Halbfinale einziehen. Dort würde England oder Frankreich warten. Bei Portugal dreht sich alles um Superstar Cristiano Ronaldo, dem erneut ein Platz auf der Auswechselbank droht. Anschließend trifft Weltmeister Frankreich auf England (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV). Im Mittelpunkt stehen vor allem die Stürmerstars Kylian Mbappé und Harry Kane.

Herrmann-Wick startet als Favoritin in Biathlon-Verfolgung

HOCHFILZEN: Zwei Tage nach ihrem ersten Saisonsieg geht Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick als Favoritin in das Verfolgungsrennen in Hochfilzen. In Österreich startet die 33-Jährige am Samstag (11.30 Uhr/ZDF) mit 18 Sekunden Vorsprung und kann sich mit einem weiteren Coup erstmals in ihrer Karriere an die Spitze des Gesamtweltcups setzen. Die Sächsin hatte in Tirol am Donnerstag den Sprint gewonnen und hat als Gesamt-Dritte nur noch 25 Punkte Rückstand auf das Gelbe Trikot. Die deutschen Männer können anschließend (13.40 Uhr/ZDF und Eurosport) im zweiten Staffelrennen des WM-Winters den zweiten Podestplatz schaffen.