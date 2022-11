Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.11.22 | Überblick

Neuwahl im Königreich Malaysia: Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

KUALA LUMPUR: Malaysia wählt am Samstag ein neues Parlament. In dem südostasiatischen Königreich zeichnete sich bis zuletzt ein enges Rennen zwischen den drei großen politischen Koalitionen ab. Experten erwarten, dass es keine klare Mehrheit geben wird. Ministerpräsident Ismail Sabri Yaakob hatte im Oktober nach einem Zerwürfnis zwischen seiner Partei UMNO und deren Verbündeten das Parlament aufgelöst und eine Neuwahl angekündigt. Mehr als 21 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Die Wahllokale sind von 08.00 Uhr (01.00 Uhr MEZ) bis 18.00 Uhr (11.00 Uhr MEZ) geöffnet.

«Wetten, dass..?» geht in die nächste Runde - Show am Bodensee

FRIEDRICHSHAFEN: Fast ein Jahr nach dem umjubelten TV-Comeback von «Wetten, dass..?» geht die ZDF-Show am Samstag in die nächste Runde. Diesmal begrüßt Entertainer Thomas Gottschalk (72) seine Gäste um 20.15 Uhr live aus der Messe in Friedrichshafen am Bodensee. Vor elf Jahren feierte er genau dort seinen Abschied von der Sendung. An seiner Seite soll wieder Michelle Hunziker (45) durch die Show führen.

Finale in Abu Dhabi: Letzte Formel-1-Qualifikation für Vettel

ABU DHABI: Aston-Martin-Fahrer Sebastian Vettel bestreitet die letzte Formel-1-Qualifikation seiner Karriere. In Abu Dhabi kämpfen die Piloten am Samstag (15.00 Uhr/Sky) um die besten Startplätze für das Saisonfinale am Persischen Golf. Der viermalige Weltmeister Vettel beendet nach 16 Jahren seine große Karriere nach dem Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit. Das 22. und letzte Saisonrennen wird am Sonntag (14.00 Uhr) gestartet.

Nach zwei Niederlagen: U21 will Sieg zum Jahresabschluss

ANCONA: Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag (17.30 Uhr/Sat.1) ihr letztes Länderspiel in diesem Jahr. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo will nach Niederlagen gegen Frankreich (0:1) und England (1:3) gegen Italien wieder einen Sieg bejubeln. Danach gibt es erst einmal eine lange Pause für das Team. Im März geht es für die Auswahl von Di Salvo weiter. Höhepunkt des nächsten Jahres ist die EM vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien. Deutschland geht dort als Titelverteidiger an den Start.