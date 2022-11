Das bringt der Samstag

Vier Tage Asien: Scholz bricht zu seiner längsten Kanzler-Reise auf

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bricht am Samstagabend zur bisher längsten Dienstreise seiner Amtszeit auf. In vier Tagen will er zunächst die südostasiatischen Länder Vietnam und Singapur besuchen, um schließlich auf der indonesischen Insel Bali am G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte teilzunehmen. Dort wird er unter anderen mit US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping über den Ukraine-Krieg, den Klimawandel und die Ernährungskrise beraten. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme abgesagt und schickt Außenminister Sergej Lawrow als Vertreter.

US-Präsident Biden nimmt an Asean-Gipfel in Kambodscha teil

PHNOM PENH: Nach seiner Teilnahme an der Weltklimakonferenz in Ägypten trifft US-Präsident Joe Biden an diesem Samstag zum Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh ein. Am ersten Tag seines zweitägigen Besuches ist ein Treffen mit dem gastgebenden Präsidenten Hun Sen geplant. Der US-Präsident will die zehn Asean-Staaten umwerben, um die Kooperation in der asiatisch-pazifischen Region auszubauen und den Einfluss Chinas zurückzudrängen.

Dänische Königin Margrethe lässt sich zum 50. Thronjubiläum feiern

KOPENHAGEN: Nach mehrmaligem Aufschub der größeren Feste zu ihrem 50. Thronjubiläum lässt sich Dänemarks Königin Margrethe II. am Samstag doch noch von ihren Landsleuten feiern. Erst wird die 82 Jahre alte Monarchin in den Mittagsstunden in einer Kutsche von Schloss Amalienborg zum Kopenhagener Rathaus gefahren, dann wird sie sich kurze Zeit später im Rahmen eines offiziellen Empfangs auf dem Rathausbalkon zeigen. Sowohl am Straßenrand während der Kutschfahrt als auch auf dem Rathausplatz der dänischen Hauptstadt dürften Tausende Schaulustige dabei sein.

Jüdisches Museum vergibt Toleranz-Preis an Herta Müller und Kosky

BERLIN: Die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und der Opernregisseur und langjährige Intendant der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky, erhalten in diesem Jahr den Preis für Verständigung und Toleranz. Das Jüdische Museum Berlin zeichnet die beiden damit am Samstag (20.00 Uhr) für ihr Wirken aus. Die Preise übergibt Museumsdirektorin Hetty Berg.

Bayerns Ziel auf Schalke: Mit Sieg in die Liga-Pause

BERLIN: Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern München will sich bei Schlusslicht FC Schalke 04 mit einem Sieg in die Bundesliga-Pause verabschieden. Am letzten Spieltag vor der Fußball-WM in Katar treten die Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) als klarer Favorit bei den Schalkern an, die nach dem jüngsten Sieg gegen Mainz aber auf eine Überraschung hoffen.

Formel 1 sprintet in São Paulo letztmals in dieser Saison

SÃO PAULO: Die Formel 1 trägt zum letzten Mal in diesem Jahr ein Sprintrennen aus. Das 2021 eingeführte Format wurde in dieser Saison schon in Imola und Spielberg erprobt. In São Paulo wird das Kurzrennen am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) über 100 Kilometer Distanz absolviert, was 24 Runden entspricht. Es gibt keinen verpflichtenden Boxenstopp und freie Reifenwahl. Der Gewinner des Sprints bekommt acht Punkte, der Achte noch einen Zähler. Das Ergebnis dieser Einheit ist die Grundlage für die Startaufstellung im vorletzten Grand Prix des Jahres am Sonntag. Der bereits als Weltmeister feststehende Max Verstappen hat die beiden bisherigen Sprintrennen 2022 gewinnen können.