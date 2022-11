Das bringt der Samstag

SPD diskutiert bei Debattenkonvent über Wandel - prominente Podien

BERLIN: Inmitten der Energie- und Klimakrise und dem Ukraine-Krieg will die SPD über neue Ideen diskutieren. Dafür kommen Mitglieder der Partei am Samstag und Sonntag in Berlin zu einem sogenannten Debattenkonvent zusammen. Die Sozialdemokraten wollen bei dem neuen Format über Ideen zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu mehr Klimaschutz sprechen. Erwartet werden die beiden Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil, Generalsekretär Kevin Kühnert, Bundeskanzler Olaf Scholz und Gäste aus Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft.

Bundespräsident Steinmeier beendet Besuch in Südkorea

SEOUL: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Samstag seinen Besuch in Südkorea. Er will sich in der Hauptstadt Seoul zunächst die Halbleiterproduktion beim Samsung-Konzern anschauen. Anschließend wird ihn ein Hubschrauber der südkoreanischen Luftwaffe in die Hafenstadt Busan fliegen. Steinmeier will außerdem ein Gespräch mit Expertinnen und Experten zum Thema Sicherheitspolitik und Lieferketten führen und den Containerhafen besichtigen, bevor er am Abend nach Berlin zurückfliegt.

Papst Franziskus feiert Messe mit Gläubigen in Bahrain

AWALI: Am dritten Tag seiner Bahrain-Reise will Papst Franziskus am Samstag eine Messe im nationalen Sportstadion feiern. Zu der Kirchenfeier am Vormittag (Ortszeit) werden Tausende Gläubige erwartet. Am Nachmittag will das Oberhaupt der katholischen Kirche noch junge Menschen in einer Schule treffen. Die Reise des 85-Jährigen in den muslimischen Inselstaat am Persischen Golf steht im Zeichen des Dialogs mit dem Islam.

FDP-Chef-Lindner bei Bundeskongress der Jungen Liberalen in Kassel

KASSEL: FDP-Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner wird an diesem Samstag (14.00 Uhr) beim 65. Bundeskongress der Jungen Liberalen erwartet. Die FDP-Jugendorganisation tagt noch bis Sonntag im Kongress Palais in Kassel. Angekündigt sind eine Rede Lindners sowie eine Aussprache.

Höcke stellt sich in Thüringen zur Wiederwahl als AfD-Landeschef

PFIFFELBACH: Thüringens umstrittener AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke kandidiert am Samstag bei einem Parteitag (ab 10.00 Uhr) erneut für die Spitze seines Landesverbandes. Es seien bislang keine Gegenkandidaturen angekündigt, sagte ein Sprecher der Thüringer AfD am Freitag. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, bezeichnete Höcke als Rechtsextremisten.

Parteitag der Sachsen-CDU - Ukraine und Energie im Fokus

SCHKEUDITZ: Die sächsische CDU trifft sich an diesem Samstag zu einem Landesparteitag in Schkeuditz bei Leipzig. Dabei werden der Ukraine-Krieg und die Energiepolitik besonders im Fokus stehen. Landeschef und Ministerpräsident Michael Kretschmer, der wegen seiner Äußerungen zu Russland und der Ukraine mehrfach in die Kritik geraten war, wird zu den Delegierten sprechen. Als Gast wird zudem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst erwartet.

Niedersachsens SPD stimmt über Koalitionsvertrag mit Grünen ab

HANNOVER: Niedersachsens SPD stimmt bei einem Sonderparteitag am Samstag (11.00 Uhr) in Hannover über den Koalitionsvertrag mit den Grünen ab. Mit Landesvorstand und Delegierten stimmen nach Parteiangaben 226 Mitglieder über den Vertrag ab - eine deutliche Mehrheit wird erwartet. Sollten die Sozialdemokraten und dann am Sonntag auch die Grünen dafür stimmen, wird der Koalitionsvertrag am Montag unterzeichnet.

Französisches Rassemblement National erhält neue Parteispitze

PARIS: Bei der rechtsnationalen französischen Partei Rassemblement National steht nach dem vorläufigen Abgang von Marine Le Pen als Parteichefin nun ein Führungswechsel bevor. Bei einem Parteitag am Samstag (09.45 Uhr) soll der neue Parteichef verkündet werden, den die Mitglieder in einem Online-Wahlverfahren bestimmt haben. Als Favorit gilt Interimschef Jordan Bardella. Auch der Bürgermeister Perpignans, Louis Aliot, stellte sich zur Wahl.

Schriftstellerin Özdamar wird mit Büchner-Preis ausgezeichnet

DARMSTADT: Der Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar wird an diesem Samstag (16.00 Uhr) der Georg-Büchner-Preis 2022 verliehen. Die Laudatio wird bei dem Festakt im Staatstheater Darmstadt nach Angaben der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung die Journalistin Marie Schmidt halten. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung zählt zu den wichtigsten literarischen Preisen im deutschsprachigen Raum.

Bayern kann Tabellenführung von Union in Berlin erobern

BERLIN: Titelverteidiger FC Bayern München will mit einem Sieg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC vorerst die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Der aktuelle Spitzenreiter vor dem 13. Spieltag, der 1. FC Union Berlin (26 Punkte), spielt ebenso wie der Tabellendritte SC Freiburg (24) erst am Sonntag. Die Bayern liegen vor ihrer Partie im Olympiastadion, einen Punkt hinter Union auf Rang zwei.

Auf Matten: Skisprung-Weltcup beginnt im polnischen Wisla

WISLA: Im polnischen Wisla wird der Weltcup-Winter der Skispringer eröffnet. Am Samstag bestreiten die Frauen am Mittag (12.00 Uhr) und die Männer am Nachmittag (16.00 Uhr) ihren jeweils ersten Einzelwettkampf der neuen Saison. Wegen der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) wird in diesem Winter früher als gewöhnlich gestartet. Das erste Wochenende in Polen wird auf grünen Matten statt wie sonst auf Kunstschnee ausgetragen.

Handball-Frauen starten gegen Polen in die EM

PODGORICA: Deutschlands Handball-Frauen hoffen bei der Europameisterschaft auf einen erfolgreichen Auftakt. Die DHB-Auswahl strebt in ihrem ersten Vorrundenspiel der Gruppe D gegen Polen am Samstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Podgorica einen Sieg an. Bundestrainer Markus Gaugisch, für den es das erste große Turnier ist, sieht sein 16-köpfiges Aufgebot gut vorbereitet. Man habe die Grundlagen gelegt, um eine gute Endrunde zu spielen. Weitere Gruppengegner der deutschen Mannschaft sind Co-Gastgeber Montenegro und der WM-Vierte Spanien.