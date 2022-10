Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.10.22 | Überblick

IG Metall organisiert erste Warnstreiks in der Nacht

FRANKFURT/MAIN: Die IG Metall hat erste Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie organisiert, die in der Nacht zum Samstag beginnen sollen. Zum Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht sind die Beschäftigten in ausgewählten Industriebetrieben aufgefordert, die Arbeit ruhen zu lassen. Allein in Nordrhein-Westfalen sollten am Samstag sechs Betriebe jeweils für einige Stunden bestreikt werden. Weitere Aktionen sind beispielsweise in München und bei Thyssenkrupp Rasselstein im rheinländischen Andernach geplant.

CSU-Parteitag endet mit Rede von CDU-Chef Merz

AUGSBURG: Zum Abschluss des zweitägigen CSU-Parteitages in Augsburg wird CDU-Chef Friedrich Merz erwartet. Der Vorsitzende der Schwesterpartei hält am Samstag (12.00 Uhr) eine Rede bei dem CSU-Treffen in der Fuggerstadt. Vorher wird der Parteitag über das Grundsatzprogramm der Christsozialen diskutieren. Geplant sind auch Reden des CSU-Europaabgeordneten und Chefs der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, sowie von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Slowaken wählen Regional- und Kommunalvertretungen

BRATISLAVA: Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte sind am Samstag im EU-Land Slowakei aufgerufen, ihre Regional- und Kommunalvertretungen zu wählen. Anfang September ist die seit 2020 auf Staatsebene regierende Vier-Parteien-Koalition auseinandergebrochen, die Abstimmungen am Samstag gelten daher als weiterer Stimmungstest. Seit dem Koalitionsbruch regiert ein konservativ-populistisches Minderheitskabinett in der Slowakei. In Umfragen auf Landesebene kommen alle drei verbliebenen Regierungsparteien zusammen nur auf rund 15 Prozent Wähleranteil.

FC Bayern kann zurück an die Tabellenspitze - Topspiel in Frankfurt

MÜNCHEN: Der FC Bayern kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zumindest vorerst an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückkehren. Die Münchner würden schon bei einem Remis gegen den FSV Mainz 05 wenigstens für eine Nacht am 1. FC Union Berlin vorbeiziehen. Spannung verspricht auch das Duell zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Zudem empfängt der VfL Wolfsburg den VfL Bochum, für den VfB Stuttgart kommt es zum Schwaben-Duell mit dem FC Augsburg. Im Topspiel (18.30 Uhr/Sky) spielt Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund.