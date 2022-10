Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.10.22 | Überblick

Demonstration «Solidarischer Herbst» für mehr Umverteilung

BERLIN: Angesichts von Preissteigerungen, Energie- und Klimakrise hat ein gesellschaftliches Bündnis am Samstag (12.00 Uhr) bundesweit zu Kundgebungen aufgerufen. Unter dem Motto «Solidarisch durch die Krise. Echte Umverteilung jetzt!» soll für mehr Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit und ein Ende der fossilen Abhängigkeit demonstriert werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Wohlfahrtsverband Der Paritätische und weitere Umwelt- und Sozialverbände unterstützen den Aufruf.

Solidarität mit Iran-Protesten: Zehntausende in Berlin erwartet

BERLIN: Mit einer Großdemonstration durch das Berliner Regierungsviertel wollen m Samstag zahlreiche Organisationen die seit Wochen anhaltenden Proteste im Iran unterstützen. Nach Angaben der Polizei sind 50.000 Teilnehmer ab 15.00 Uhr an der Siegessäule in Berlin angemeldet. Der Titel der Veranstaltung lautet: «Solidarität mit den Protestierenden im Iran». Initiator der Demonstration ist laut Polizei das «Woman* Life Freedom Kollektiv», das sich gegen Unterdrückung und Diskriminierung im Iran stark machen möchte.

Bayern-SPD kürt Spitzenkandidaten - Bundeskanzler Scholz zu Gast

MÜNCHEN: Hochkarätiger Gast bei der Kür des SPD-Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl in einem Jahr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will auf dem SPD-Landesparteitag (11.00 Uhr) am Samstag in München eine Rede zur politischen Lage halten. Anschließend soll der bayerische Landes- und Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn offiziell zum Spitzenkandidaten nominiert werden.

Parteitag will Xi Jinpings Ideologie tiefer in Verfassung verankern

PEKING: Der nur alle fünf Jahre stattfindende Kongress der Kommunistischen Partei in China endet am Samstag in Peking mit Änderungen der Parteiverfassung. Die Ideologie von Staats- und Parteichef Xi Jinping und seine dauerhafte Führungsrolle sollen am Ende des einwöchigen Parteitages noch tiefer verankert werden. Die 2300 Delegierten bestimmen auch ein neues Zentralkomitee, das auf seiner ersten Plenarsitzung am Sonntag ein neues Politbüro und dessen mächtigen Ständigen Ausschuss billigen wird. Dann wird allen Erwartungen nach auch Xi Jinping als Generalsekretär für eine ungewöhnliche dritte Amtszeit bestätigt.

Neue rechte Regierung in Italien wird vereidigt

ROM: Italiens Staatschef Sergio Mattarella will am Samstag die neue Regierung Italiens vereidigen. Der Präsident hatte am Freitag Giorgia Meloni von den rechtsradikalen Fratelli d'Italia den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, sie legte umgehend eine Kabinettsliste vor. Meloni wäre die erste Ministerpräsidentin in der Geschichte Italiens.

Viel Prominenz auf der Buchmesse - Selenska am Abend

FRANKFURT/MAIN: Am traditionell besucherstärksten Buchmessentag sind am Samstag viele Prominente auf dem Messegelände zu erwarten. Zu erleben an Bühnen und Ständen ist unter anderem die Frau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska. Sie stellt am Vormittag (11.00 Uhr) mit der Frau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, eine Buch-Initiative vor und beantwortet am späten Nachmittag (17.30 Uhr) Fragen bei einer Veranstaltung der Zeitschrift «Brigitte».

Auslosung für WM 2023: DFB-Frauen gesetzt

AUCKLAND: Bei der Auslosung für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023 in Neuseeland und Australien werden am Samstag (08.30 Uhr MESZ) in Auckland die acht Gruppen festgelegt. Das deutsche Team ist ebenso wie die beiden Gastgeber, Europameister England, Titelverteidiger USA, Schweden, Spanien und Frankreich in Topf 1 als Gruppenkopf gesetzt. Mögliche starke Gegner sind Olympiasieger Kanada, Ex-Weltmeister Japan, Ex-Europameister Niederlande und Brasilien.

Bayern in Hoffenheim zu Gast - BVB empfängt Stuttgart

BERLIN: Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München kann am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim zumindest für einen Tag etwas näher an die Tabellenspitze heranrücken. Tabellenführer Union Berlin muss erst am Sonntag in Bochum ran. Im Blickpunkt steht auch der Auftritt des kriselnden Top-Clubs Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, der sich unter Interimscoach Michael Wimmer zuletzt stark verbessert zeigte.

Alpiner Saisonstart in Sölden: Deutsche Damen in Außenseiterrollen

SÖLDEN: Die Skirennfahrerinnen Marlene Schmotz und Jessica Hilzinger starten beim alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden am Samstag als Außenseiterinnen. Sollte eine der beiden Deutschen beim Riesenslalom auf dem Rettenbachferner (10.00 und 13.05 Uhr) den zweiten Durchgang erreichen, wäre das schon ein kleiner Erfolg.