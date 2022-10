Das bringt der Samstag

Grünen-Parteitag berät über Außenpolitik

BONN: Die Grünen wollen sich am zweiten Tag ihres Parteitags am Samstag in Bonn (11.00 Uhr) mit dem Parteihaushalt und außenpolitischen Fragen befassen. Unter dem Tagesordnungspunkt «Wertegeleitet, multilateral, handlungsfähig: grüne Friedens- und Sicherheitspolitik in der Zeitenwende» geht es um die Unterstützung der Ukraine in der Verteidigung gegen Russland, Rüstungsfragen und Asylpolitik. Auch die umstrittene Genehmigung der Bundesregierung von Rüstungsgütern an Saudi-Arabien sollte diskutiert werden. Der Parteitag mit etwa 800 Delegierten steht unter dem Motto «Wenn unsere Welt in Frage steht: Antworten».

Ein Jahr nach Streit und Chaos: Mitgliederversammlung des FC Bayern

MÜNCHEN: Knapp ein Jahr nach einer denkwürdigen Mitgliederversammlung findet am Samstag (18.00 Uhr) die nächste Jahreshauptversammlung des FC Bayern München statt. Im Audi Dome steht die Wiederwahl von Präsident Herbert Hainer an, auch das Reizthema Katar wird beim jährlichen Mitgliedertreffen wieder zur Sprache kommen. Seit Jahren wird die für den Verein lukrative Sponsorenbeziehung zur Fluggesellschaft Qatar Airways kontrovers diskutiert.

Leipzig will gegen Hertha punkten - Bayer bei der Eintracht gefordert

BERLIN: Nach dem Vorrundensieg in der Champions League gegen Celtic Glasgow will RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga mit einem Heimerfolg gegen Hertha BSC an diesem Samstag (18.30 Uhr/DAZN) nachlegen. Leipzig ist seit vier Pflichtspielen unbesiegt, Hertha spielte zuletzt viermal hintereinander unentschieden. Für Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) geht es am 10. Spieltag nach Niederlagen in der Königsklasse darum, im direkten Duell weitere Liga-Punkte zu sammeln. Vor allem Bayer als Tabellen-15. braucht dringend Erfolge.

Handballer bestreiten WM-Test in Spanien

JAÉN: Im Duell mit dem EM-Zweiten Spanien wollen Deutschlands Handballer an ihrer Form für die WM im Januar 2023 feilen. Die zweite Partie im Rahmen des EURO-Cups bietet dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason an diesem Samstag (20.15 Uhr/sportschau.de) in Jaén zudem die Möglichkeit, sich für die 33:37-Niederlage gegen Europameister Schweden zu rehabilitieren. Verzichten muss die DHB-Auswahl auf den verletzten Lukas Stutzke und Paul Drux, der aus privaten Gründen fehlt. Neu im Aufgebot steht der Leipziger Abwehrspezialist Simon Ernst. Für die deutsche Mannschaft ist es das letzte Länderspiel des Jahres.