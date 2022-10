Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.10.22 | Überblick

Bundeskanzler Scholz kommt vor Landtagswahl nach Niedersachsen

HANNOVER: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt zum Wahlkampf-Enspurt vor der Landtagswahl nach Niedersachsen. Am Samstag (15.00 Uhr) ist in Hannover eine Wahlkampfveranstaltung mit dem amtierenden Ministerpräsidenten und SPD-Spitzenkandidaten Stephan Weil vorgesehen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird ebenfalls erwartet. Auch Weils CDU-Herausforderer Bernd Althusmann wird am Samstag (12.30 Uhr) in Hannover nochmals um Stimmen werben, bevor am Sonntag der niedersächsische Landtag neu gewählt wird.

AfD demonstriert in Berlin - mehrere Gegenveranstaltungen angekündigt

BERLIN: Mehrere tausend Demonstranten werden am Samstag im Berliner Regierungsviertel erwartet. Allein für eine Demonstration der AfD gegen die Politik der Bundesregierung unter dem Motto «Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst» sind nach Angaben der Berliner Polizei 4000 Teilnehmer angemeldet. Für den Nachmittag sind mehrere Gegendemonstrationen angekündigt, eine größere mit 2500 angemeldeten Teilnehmern in der Nähe des Reichstagsgebäudes.

Filmemacher Isaac Julien erhält Goslarer Kaiserring

GOSLAR: Der Filmemacher Isaac Julien soll am Samstag (11.00 Uhr) in Goslar den Kaiserring entgegennehmen. Der britische Künstler reist für die Verleihung aus London an, wie die Stadt Goslar mitteilte. Der Preis wird im historischen Kaiserpfalzgebäude übergeben, das zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Nach der Übergabe der Auszeichnung wird Julien im Mönchehaus-Museum eine Ausstellung mit seinen Werken eröffnen. Der undotierte Kaiserring zählt zu den bedeutendsten Preisen für moderne Kunst in Deutschland.

Ex-Mönch Anselm Bilgri heiratet seinen Mann kirchlich

MÜNCHEN: Der frühere Benediktinermönch Anselm Bilgri (68) heiratet an diesem Samstag (13.00 Uhr) seinen Mann - und zwar in einer katholischen Kirche. Möglich ist das, weil der frühere römisch-katholische Geistliche inzwischen zu den liberaleren Altkatholiken übergetreten ist, in der auch gleichgeschlechtliche Ehen möglich sind. «Ich wollte in einer Kirche sein, in der ich mit meinem Mann verheiratet sein kann», hatte er seinen Übertritt unter anderem begründet. Bilgri gilt als scharfer Kritiker seiner früheren Kirche, spricht sich gegen den Zwangszölibat und für mehr Rechte Homosexueller aus.

Rapper 50 Cent tourt durch Deutschland - Start in Hamburg

HAMBURG: Der US-Rapper 50 Cent startet am Samstag eine kleine Deutschlandtour. Der Auftritt in der Barclays Arena in Hamburg (Beginn: 20.00 Uhr) ist das erste von drei Konzerten. Danach steht der 47-Jährige im Oktober noch in Stuttgart und München auf der Bühne. Die Show in Hamburg wird vom Bonner Rapper Sugar MMFK eröffnet. «Das ist wie ein Ritterschlag für mich», sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. 50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis James Jackson III heißt, gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rapper der Welt.

Bundesliga-Gipfel Dortmund gegen Bayern - «Sieg steht über allem»

MÜNCHEN: Ganz Fußball-Deutschland schaut am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf den Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Zwar stehen beide Teams vor dem Spiel in Dortmund diesmal nicht auf einem der Top-2-Plätze in der Tabelle - an der Brisanz ändert das aber nichts. «Es ist ein besonderes Spiel, da freuen wir uns drauf», sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Er muss auf Anführer Thomas Müller nach einer Corona-Infektion verzichten, bei Dortmund fehlt Kapitän Marco Reus. Der FC Bayern gewann zehn der letzten elf Liga-Spiele gegen Dortmund.

Deutsche Männer-Serie beim Ironman auf Hawaii in Gefahr

KAILUA-KONA: Der deutschen Titelserie bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii droht das Ende. Seit 2014 gewannen Sebastian Kienle (2014), Patrick Lange (2017, 2018) und Jan Frodeno (2015, 2016, 2019) sämtliche Ausgaben im Triathlon-Mekka bis zu den WM-Ausfällen in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie. An diesem Samstag (18.25 Uhr MESZ) tritt aber der Norweger Kristian Blummenfelt als Topfavorit an. Der 28-Jährige gewann im vergangenen Jahr Olympia-Gold und kürte sich im Mai bei der Nachhol-WM von 2021 in St. George auch zum Ironman-Champion.