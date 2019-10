Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.19

Pompeo besucht Griechenland - Militärische Kooperation im Mittelpunkt

ATHEN (dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo nimmt am Samstag in Athen Gespräche mit der griechischen Regierung auf. Im Mittelpunkt der Unterredungen werden nach Informationen aus Kreisen des Athener Außenministeriums die Ausweitung der militärischen Kooperation zwischen den beiden Nato-Staaten und Energiethemen stehen. Auch die Lage im östlichen Mittelmeer und das Migrationsproblem sollen zur Sprache kommen.

Designer Colani wird in Karlsruhe beerdigt

KARLSRUHE (dpa) - Für den vor knapp drei Wochen gestorbenen Designer Luigi Colani wird am Samstag (11.00 Uhr) in Karlsruhe die Trauerfeier gehalten. Colani soll nach Angaben seiner Lebensgefährtin in einem von ihm entworfenen Sarg auf dem Hauptfriedhof in der Stadt beerdigt werden. Zahlreiche Gäste werden erwartet, darunter auch Schüler des Altmeisters des Designs.

Filmfest Hamburg geht mit Preisverleihungen zu Ende

HAMBURG (dpa) - Mit zahlreichen Preisverleihungen und dem Film «Sorry we missed you» von Ken Loach geht das Filmfest Hamburg am Samstag (19.00 Uhr) zu Ende. Zehn Tage lang waren in den Festivalkinos Produktionen aus aller Welt zu sehen, Schwerpunkte waren Filme aus Frankreich und Deutschland.

Deutscher Naturfilmpreis 2019 wird verliehen

WIECK (dpa) - Der Deutsche Naturfilmpreis 2019 wird am Samstag (20.00 Uhr) von Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD) in Wieck auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst verliehen. Der Preis wird in fünf Kategorien vergeben, die zusammen mit 21 000 Euro dotiert sind.

Klosterhalfen will WM-Medaille - Männer-Marathon in der Nacht

DOHA (dpa) - Konstanze Klosterhalfen will am Samstag bei der Leichtathletik-WM in Doha im 5000-Meter-Finale ganz weit vorn landen. Nach dem Trubel um das Nike Oregon Project und dessen mittlerweile gesperrten Chefcoach Alberto Salazar wird der Kampf um Edelmetall gegen starke Konkurrenz eine besondere Herausforderung für die 22-Jährige. Start ist um 20.25 Uhr MESZ. Spannung verspricht das letzte heiße Nachtrennen auf den Straßen Dohas auch ohne Marathon-Superstar Eliud Kipchoge.

Spitzenreiter FC Bayern erwartet Hoffenheim - Zwei Verfolgerduelle

BERLIN (dpa) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern will mit einem Heimsieg am siebten Spieltag seine Spitzenposition in der Bundesliga verteidigen. Die Münchner empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) 1899 Hoffenheim. Der Tabellen-Zweite RB Leipzig muss im Duell zweier punktgleicher Verfolger zu Bayer Leverkusen, das als Sechster in den Spieltag geht. Der drittplatzierte SC Freiburg erwartet Vizemeister Borussia Dortmund, der momentan nur Achter ist.

DFB-Frauen wollen gegen Ukraine makellose Bilanz ausbauen

AACHEN (dpa) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft empfängt im letzten Heimspiel des Jahres am Samstag in Aachen die Ukraine. Nach den hohen Siegen in den ersten beiden Spielen zum Auftakt in die EM-Qualifikation will die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihre perfekte Bilanz ausbauen. Das Hinspiel in der Ukraine hatte die DFB-Elf 8:0 gewonnen. Für die Partie auf dem Tivoli mussten allerdings einige Stammspielerinnen absagen. Vor dem Spiel soll die langjährige Nationalspielerin Simone Laudehr offiziell vom DFB verabschiedet werden.